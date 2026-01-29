El Gran Teatro de Córdoba acogerá la 18 edición de los Premios de la Música Independiente

Los Premios de la Música Independiente (MIN) celebrarán su 18 edición el próximo 25 de marzo en el Gran Teatro de Córdoba, que se convertirá en el escenario de referencia para reconocer a artistas destacados de la escena musical actual. El evento está organizado por la Unión Fonográfica Independiente (UFI) y cuenta con el patrocinio institucional del IMAE Ayuntamiento de Córdoba, que los incluye en su amplia programación de este 2026.

Las primeras pinceladas de esta cita cultural se han presentado sobre el escenario del propio Gran Teatro, con la participación del alcalde de Córdoba, José María Bellido; la presidenta del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) y teniente de alcalde, Isabel Albás; y la presidenta de la Unión Fonográfica Independiente, María Pellicer.

Apuesta cultural de la ciudad

El alcalde de Córdoba ha valorado de forma positiva esta colaboración, destacando que la ciudad está encantada de acoger un evento que la reconoce y la posiciona en el ámbito cultural nacional. En este sentido, ha recordado que el pasado año Córdoba fue sede de los Premios Carmen y que ahora retoma este tipo de iniciativas con los Premios de la Música Independiente, que aportan una mirada diferente al panorama musical. Además, ha subrayado que la ciudad ya ha demostrado su capacidad para organizar y acoger eventos nacionales e internacionales en los últimos años.

Primera vez en Andalucía

Por su parte, la presidenta del IMAE ha señalado que es la primera vez que los Premios MIN se celebran en Andalucía, lo que supone una gran fortaleza para la ciudad. Según ha explicado, llegarán a Córdoba artistas consolidados y emergentes, y toda la atención estará centrada en la capital cordobesa. Albás ha incidido en la apuesta por la cultura como motor de crecimiento en música y artes escénicas, así como en el compromiso de hacerla accesible a todos, subrayando que nada debe ser un impedimento para disfrutar de la cultura.

Récord de candidaturas

La presidenta de la UFI, María Pellicer, ha avanzado algunos detalles de esta edición, recordando que desde la Unión Fonográfica Independiente se representa a sellos y artistas que impulsan la renovación del sector. Ha explicado que los premios nacieron con el objetivo de reconocer el talento independiente y dar visibilidad a un ámbito fundamental de la cultura, y ha destacado que en esta edición se ha batido el récord de candidaturas, con más de 1.800 solicitudes. Además, ha emplazado al próximo 4 de marzo para la lectura de nominados.

Epicentro cultural

Con esta nueva cita, el IMAE consolida el Gran Teatro de Córdoba como epicentro cultural para la celebración de grandes eventos. La gala de los Premios MIN contribuirá a posicionar a la ciudad como anfitriona de los galardones más importantes de la escena independiente nacional. En total, se otorgarán 23 galardones y el programa incluirá actividades paralelas que implicarán de forma activa a la ciudad.