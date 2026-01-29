Los comisarios presentan el catálogo de la exposición '8 mosaicos, 8 historias' en el Museo Arqueológico de Córdoba

El Museo Arqueológico de Córdoba, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, acogerá el próximo miércoles, 4 de febrero, a las 19.00 horas, la presentación del catálogo oficial de la exposición 8 mosaicos, 8 historias, a cargo de sus comisarios, Ángel Ventura Villanueva y Sebastián Vargas Vázquez.

El delegado territorial, Eduardo Lucena, ha señalado que este acto permitirá profundizar en el proyecto de investigación que da origen a la exposición, abierta al público hasta el próximo 1 de marzo, y que constituye la base fundamental para la interpretación histórica, artística y cultural de los mosaicos.

Metodología y análisis

Durante la presentación, los comisarios abordarán las claves metodológicas y científicas del trabajo desarrollado, destacando el valor del catálogo como herramienta esencial para la difusión del conocimiento y para comprender de forma global y rigurosa el proyecto expositivo.

Como ejemplo del trabajo realizado, se analizará uno de los conjuntos más representativos de la muestra, el denominado Mosaico de los poetas, resaltando tanto su valor artístico como su significado simbólico, e integrándolo en su contexto histórico y cultural.

La historia detrás de cada mosaico

La exposición concibe cada mosaico como una historia propia y un testimonio directo del pasado, capaz de aportar información relevante sobre la sociedad, las creencias y las expresiones artísticas de su tiempo. En este sentido, el catálogo se presenta como pieza clave para reforzar el discurso expositivo y facilitar al público una lectura más profunda y completa de las obras.

Noticias relacionadas

Investigación y divulgación

Con esta actividad, el programa cultural asociado a 8 mosaicos, 8 historias consolida su apuesta por la investigación, la divulgación y la puesta en valor del patrimonio histórico, mediante un enfoque narrativo, accesible y riguroso, en línea con los objetivos del Museo Arqueológico de Córdoba y de la Consejería de Cultura y Deporte.