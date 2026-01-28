Exposiciones
La encuadernación artística rompe un siglo de silencio en Córdoba con una exposición inédita en La Inaudita
El espacio cultural inaugura 'Tiempos de Secado', la primera gran muestra individual de encuadernación de arte en la ciudad, con obras inspiradas en los Premios Cervantes desde 1993 hasta 2025
El espacio cultural La Inaudita inaugura este jueves 29 de enero la exposición Tiempos de Secado, una retrospectiva inédita del artista y profesor Jose Cabello que supone un hito en la historia cultural de la ciudad: desde 1924, Córdoba no acogía una exposición individual dedicada en exclusiva a la encuadernación artística contemporánea.
La muestra reúne una veintena de obras basadas en libros de autores galardonados con el Premio Cervantes, desde Camilo José Cela hasta el reciente premiado Álvaro Pombo, reinterpretados a través de encuadernaciones únicas que convierten cada volumen en una pieza de arte autónoma.
Los Premios Cervantes, convertidos en obra plástica
Tiempos de Secado propone un recorrido cronológico por más de tres décadas de trabajo de Jose Cabello, quien desde 1993 interviene obras literarias para dotarlas de una nueva "piel" artística. A través de mosaicos, dorados, transferencias y pieles tintadas, el artista elimina el carácter industrial del libro para transformarlo en un objeto plástico que dialoga directamente con el contenido literario.
Entre las piezas expuestas se encuentran encuadernaciones de autores como Dulce María Loynaz, Guillermo Cabrera Infante, Eduardo Mendoza y Álvaro Pombo, cuya obra Donde las mujeres (2025) representa el trabajo más reciente de la exposición y uno de los ejemplos más depurados de la trayectoria del autor.
Arte sin vitrinas: una experiencia cercana y táctil
Uno de los elementos más singulares de la exposición es su planteamiento museográfico. En contra de lo habitual en el ámbito de la alta bibliofilia, las obras no se exhiben en vitrinas, permitiendo al visitante observar directamente las texturas, relieves y estructuras de cada encuadernación.
Esta decisión busca desacralizar el objeto artístico y recuperar la dimensión sensorial del libro, reivindicándolo no solo como soporte de lectura, sino como una creación artística completa y accesible.
Un diálogo con la historia cultural de Córdoba
La exposición establece también un vínculo con la tradición local de las artes de la piel, como el cordobán y el guadamacil, que situaron históricamente a Córdoba como referente internacional. Para encontrar un precedente similar hay que remontarse a la Exposición de Guadamaciles de 1924, organizada por Enrique Romero de Torres.
Un siglo después, Tiempos de Secado retoma ese legado desde una perspectiva contemporánea, mostrando la evolución estética del autor desde planteamientos más clásicos hasta una abstracción geométrica y conceptual plenamente actual.
Inauguración con música europea en directo
La inauguración tendrá lugar el jueves 29 de enero a las 20.00 horas y contará con una intervención musical en directo a cargo de un trío de cámara del Conservatorio de Música, que interpretará piezas de folclore belga como guiño a la tradición europea de la encuadernación artística, especialmente vinculada a ciudades como Bruselas.
Con esta propuesta, La Inaudita consolida su papel como espacio dinamizador de la cultura contemporánea en Córdoba, recuperando oficios históricos para proyectarlos desde una mirada actual y experimental.
