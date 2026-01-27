Premiado como mejor mural 'musical' del mundo una obra del artista extremeño Sojo dedicada a la jota aragonesa

El artista urbano extremeño Sojo, conocido por sus murales de gran formato realizados en diferentes puntos del mundo, ha logrado en 2025 que una de sus obras sea reconocida como el mejor mural del mundo por la plataforma 'Music on Walls'. La plataforma realiza un seguimiento a nivel mundial de las producciones en el ámbito del arte urbano, abarcando desde grandes murales hasta intervenciones de menor formato, relacionadas con la música. Al cierre de cada año, revisa los trabajos realizados y selecciona una serie de candidaturas para la nominación al mejor mural del año a nivel internacional.

Reflexiones tras un premio

"Este año tuve la fortuna de ser nominado y, además, resultar ganador. El reconocimiento se decide mediante una votación popular, como ocurre en otros concursos de este tipo. Este premio me hace muchísima ilusión, aunque me parece importante tratarlo con cautela. Hablar del "mejor mural del mundo" son palabras muy grandes y, en cierto modo, pretenciosas, ya que existen artistas muy diversos y propuestas igualmente valiosas. No creo que el arte deba entenderse como una clasificación por puestos, sino más bien como una valoración y un reconocimiento a las obras dentro de esta disciplina".

Mural premiado: 'Jota aragonesa'

El mural que le ha otorgado el premio se titula 'Jota aragonesa' y fue creado el año pasado para el Festival Asalto en Épila, un municipio cercano a Zaragoza que desde hace varios años se ha consolidado como referente del arte urbano. Sojo fue invitado a participar en esa edición y, tras ser preseleccionado, presentó su proyecto, mostrando gran entusiasmo por formar parte de esta iniciativa.

"Mi propuesta consistió en apostar por la indumentaria tradicional y darle una mirada contemporánea al folklore, abordándolo desde otra perspectiva. Decidí centrarme en la jota aragonesa debido al arraigo que tiene en la región y porque existe una escuela muy importante dedicada a este género. El mural surgió a partir de un trabajo de estudio in situ: llegué a Épila y hablé con el grupo Estilos d'Épila para conocer más sobre la jota aragonesa y su tradición. Trabajé con dos miembros del grupo, Cristina y Marcos, y realizamos una sesión de fotos. Marcos es el chico que está tocando la guitarra, y en primer plano, a la derecha, aparece Cristina, a quien capté justo en el instante en que soltaba un chorro de voz impresionante, un momento que, para mí, define la esencia de la jota: la fuerza, la potencia y la emoción".

'Jota Aragonesa', mural creado el año pasado para el Festival Asalto en Épila. / Cedida

"Recuerdo que mientras hacíamos la sesión, ellos cantaban en directo, y era la primera vez que escuchaba la jota aragonesa en vivo. Ese momento fue muy especial para mí, porque sentí que estaban cantando solo para mí. La voz de Cristina me emocionó profundamente, me puso los pelos de punta; esa sensación intensa es exactamente lo que quise trasladar al mural. Creo que, al final, lo conseguí. La repercusión del mural ha sido muy positiva: esta plataforma lo ha destacado y ha decidido considerarlo el mejor mural del mundo relacionado con la música, algo que me llena de orgullo y satisfacción".

Noticias relacionadas

Murales inspirados en la música alrededor del mundo

Además, la plataforma le ha realizado una entrevista en la que ha tenido la oportunidad de profundizar en la obra por la que ha sido seleccionado, un mural dedicado a la jota aragonesa. Durante la conversación, también fue preguntado por su trayectoria vinculada a la música, un ámbito en el que ha trabajado en numerosas ocasiones. En este sentido, Sojo señaló que cuenta con varios murales inspirados en la música repartidos por distintos países, entre ellos obras realizadas en París y en Ecuador.