Montalbán de Córdoba acoge una de las residencias de 'Bailando en Plata', jornadas de creación de danza

El municipio de Montalbán será una de las sedes de la IV edición de Bailando en Plata, un programa de residencias artísticas y jornadas profesionales de creación en danza que se desarrollará entre febrero y abril de 2026 en municipios de Extremadura y Andalucía.

La iniciativa está impulsada por la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza (PAD), en coordinación con Trans-Forma Producción Cultural, con el apoyo del Ministerio de Cultura y de los ayuntamientos participantes.

Una residencia artística en la provincia de Córdoba

Dentro de esta cuarta edición, Montalbán acogerá del 7 al 15 de marzo la residencia artística del proyecto Ser forastera, de la bailarina y creadora cordobesa Melisa Calero. La propuesta se encuentra en fase de desarrollo y aborda la identidad como un territorio móvil e inestable, a partir del cruce entre flamenco, electrónica y estética japonesa.

La obra plantea un espacio ritual en el que cuerpo, archivo y sonido dialogan para activar nuevas presencias escénicas, profundizando en conceptos como la pertenencia, la memoria y el desplazamiento.

Cultura y danza en el entorno rural

Bailando en Plata tiene como principal objetivo poner en valor las residencias artísticas como herramienta de apoyo a los profesionales de la danza, al tiempo que acerca los procesos de creación contemporánea a municipios alejados de los grandes núcleos urbanos.

Durante las residencias, los artistas no solo trabajan en sus proyectos, sino que también desarrollan talleres y encuentros con colectivos locales y vecinos, fomentando la participación ciudadana y la creación de vínculos culturales con el territorio. Al finalizar cada estancia, se celebra una jornada abierta de presentación del trabajo desarrollado.

Como novedad, la edición de 2026 amplía el número de residencias, pasando de dos a cuatro municipios, entre ellos Montalbán, junto a Villafranca de los Barros y Almendralejo (Badajoz) y Zalamea la Real (Huelva). Han sido seleccionados los cuatro proyectos de entre una veintena de candidaturas presentadas a nivel nacional.

Apoyo al sector de la danza andaluza

La PAD, entidad sin ánimo de lucro con más de quince años de trayectoria y más de 150 compañías y profesionales asociados, impulsa este proyecto como parte de su labor de defensa, promoción y fortalecimiento del sector de la danza en Andalucía, apostando por modelos sostenibles de creación y por la descentralización cultural.

La celebración de una residencia artística en Montalbán refuerza el papel de la provincia dentro de este circuito creativo y sitúa al municipio como espacio de referencia para la danza contemporánea y la creación artística en el medio rural.