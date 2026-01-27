El Mercado Andalusí llena este fin de semana el entorno de la Calahorra con más de 200 actividades

El entorno de la Torre de la Calahorra acogerá del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero una nueva edición del Mercado Andalusí, una de las citas culturales más consolidadas del calendario invernal de Córdoba, que llegará este año con más de 200 actividades programadas y 105 puestos de artesanía y gastronomía.

Durante las tres jornadas, el Mercado Andalusí ofrecerá una amplia programación de talleres y actividades diseñadas para todas las edades, entre las que se incluyen teatro, exhibiciones, charlas, espectáculos de magia, música y danza.

El programa se completa con las tradicionales atracciones ecológicas, un rincón de juegos para mayores y la instalación del campamento árabe y cristiano, uno de los espacios más visitados por el público familiar, explica el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Espectáculos nocturnos y pasacalles

Como en ediciones anteriores, el Mercado Andalusí contará con los espectáculos nocturnos de fuego en la Torre de la Calahorra, así como con los conciertos en honor al califa Abderramán 2 y los pasacalles que recorrerán las calles del casco histórico, contribuyendo a ambientar la ciudad durante todo el fin de semana.

Gastronomía en el Mercado Andalusí. / Manuel Murillo

El mercado reunirá un total de 105 puestos, con una amplia representación de productos artesanales y propuestas gastronómicas tradicionales, procedentes de distintos puntos del país, lo que refuerza el atractivo cultural y turístico del evento.

Inauguración

El Mercado Andalusí abrirá oficialmente sus puertas con el pasacalles inaugural, que se celebrará el viernes a las 12.00 horas desde la Puerta del Puente, recorriendo diversas calles de la ciudad. En él participarán todas las compañías que forman parte de esta edición, entre ellas Rituals, Cabalburr, Ishbili, Compañía Raíces, Gálata, Epa! Juglares, Maya Olín, Nazareth, Cetrero, Artimaña, La Troupete del Luisete, Youssef Batanero y Dark Fantasy.

Desde el Ayuntamiento de Córdoba se destaca que el Mercado Andalusí se ha consolidado como una de las principales citas culturales del invierno, capaz de llenar de música y animación las calles de la ciudad y de convertir el entorno de la Calahorra en un espacio vivo de cultura y ocio, especialmente pensado para el disfrute en familia.