El Festival de la Guitarra de Córdoba celebra su 45 aniversario con la novedad de los conciertos previos y grandes estrenos

El Festival de la Guitarra de Córdoba celebrará este verano su 45 aniversario con una edición especialmente significativa, marcada por la incorporación, por primera vez, de conciertos previos y una programación que combina tradición, grandes figuras y nuevas propuestas. Así lo ha presentado la presidenta del Instituto Municipal de las Artes Escénicas, Isabel Albás, durante el acto de presentación del cartel de esta edición, que se desarrollará del 1 al 11 de julio.

Conciertos previos como gran novedad

La principal novedad de esta 45ª edición es la puesta en marcha de una programación previa que servirá para calentar motores antes del inicio oficial del festival. En este contexto, el guitarrista Vicente Amigo, Hijo Adoptivo de Córdoba, ofrecerá dos conciertos los días 25 y 26 de junio en el Gran Teatro, convirtiéndose en el encargado de inaugurar esta nueva línea del festival. A ellos se sumará el espectáculo de Brothers in Band, que actuará el 27 de junio, también en el Gran Teatro, con un homenaje al álbum Brothers in Arms de Dire Straits en su 40 aniversario.

Love of Lesbian. / CÓRDOBA

Debuts y estrenos absolutos

La programación oficial arrancará el 1 de julio con una de las citas más destacadas de esta edición: Love of Lesbian actuará por primera vez en el Festival de la Guitarra, inaugurando las noches del Teatro de la Axerquía. En este mismo espacio pasarán otros grandes nombres del panorama musical actual, como Angelus Apatrida, que ofrecerá su único concierto en Andalucía el 4 de julio, Siloé, el 5 de julio, o Loquillo, que llegará el 9 de julio con su gira Corazones legendarios.

El Gran Teatro, epicentro de la guitarra

El Gran Teatro volverá a ser uno de los escenarios clave del festival, acogiendo varios estrenos absolutos. El 3 de julio, Teddy Bautista presentará por primera vez Ciclo 5.0. El periplo de las heroínas, con Pablo Salinas como director musical. Un día después, el 4 de julio, el guitarrista cordobés José Antonio Rodríguez ofrecerá un concierto en formato quinteto con una propuesta flamenca de mirada contemporánea.

La programación se cerrará el 11 de julio con el estreno absoluto de La Reina Blanca, un espectáculo de danza creado en exclusiva para el festival como homenaje a la bailaora cordobesa Blanca del Rey, con dramaturgia y dirección de Francisco López.

Diversidad de estilos y espacios

El Teatro Góngora también formará parte de esta edición con propuestas singulares como Leo & Leo, proyecto liderado por Leonor Watling con Leo Sidran, que actuará el 8 de julio con un formato íntimo entre el pop y el jazz. Además, el 12 de julio, el Teatro de la Axerquía acogerá un doble concierto con Sanguijuelas del Guadiana y Los Aslándticos, estos últimos celebrando su 20 aniversario discográfico.

Con esta programación, el Festival de la Guitarra de Córdoba reafirma su condición de "referente internacional", celebrando su 45 aniversario con una "edición antológica que amplía horizontes sin perder su esencia", y que volverá a situar a la ciudad en el centro del mapa musical durante el verano.