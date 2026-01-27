El Cordoba Live 2026 amplía su cartel con un festival de reguetón y otro de la nostalgia de los años 90

El festival Córdoba Live continúa avanzando su cartel de la edición de este 2026 en Córdoba, en la que ya están presentes Dani Martín, Hombres G, Chayanne y La Oreja de Van Gogh. A estos conciertos se suma ahora el anuncio de dos festivales que llegarán al recinto ferial de El Arenal en el mes de julio.

Se trata del Festival ‘I Love Reggaeton’ y el Festival ‘Love The 90´s’. El primero, dedicado íntegramente a este estilo musical, se celebrará el viernes 17 de julio; mientras que el segundo, que pondrá sobre el escenario la nostalgia de la música de los años 90, se celebrará al día siguiente, el sábado 18 de julio.

Cartel del Festival 'Love the 90's' / CÓRDOBA LIVE

En ambos casos, la organización aún no ha avanzado los detalles del cartel y las entradas se pondrán próximamente a la venta en la web oficial del festival.

El cartel del Córdoba Live 2026

Con estas dos confirmaciones, el Festival Córdoba Live, que celebra este año su segunda edición, ya tiene en cartel seis eventos musicales, a los que se esperan se sumen nuevos conciertos en próximas fechas.

El cantante Dani Martín, durante su concierto en el Movistar Arena / ARCHIVO

El evento musical aspira a repetir el éxito de 2025 con su espacio de conciertos en el recinto ferial de El Arenal destinado a acoger espectáculos de gran formato con un aforo de 13.000 espectadores.

Hasta la fecha, este es el cartel del Córdoba Live 2026: