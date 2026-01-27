Cinco cordobeses entre los finalistas del 32ª Premio Andalucía de la Crítica

La literatura cordobesa vuelve a situarse en primer plano tras el anuncio de los finalistas del 32º Premio Andalucía de la Crítica, con cinco obras de autores de la provincia seleccionadas en las categorías de poesía, novela y ensayo. Los poemarios Corriente invisible, de Antonio Luis Ginés; No fue de charol mi otoño, de Pilar Sanabria; y Sanatorio, de Francisco Javier Guerrero; la novela La estrategia del impostor, de Salvador Gutiérrez Solís, y el ensayo El viejo librero. Cultura del tiempo perdido, de Diego Martínez Torrón representan a Córdoba en una edición que reconoce lo más destacado de la creación literaria andaluza del último año.

Este año el premio incluye nuevas categorías de ensayo y literatura infantil y juvenil. Estos son todos los finalistas anunciados por la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios (AAEC):

Poesía

Diez poemarios destacan la vitalidad lírica andaluza: Soles de medianoche, de Mónica Doña (Renacimiento); Sol y sombra, de Mercedes Escolano (Reino de Cordelia); Anaqueles y márgenes, de Trinidad Gan (Sonámbulos); Corriente invisible, de Antonio Luis Ginés (Bartleby); Sanatorio, de Francisco Javier Guerrero (Renacimiento); El piar de los pájaros y el goteo del agua que cae del techo, de Sara Herrera Peralta (Bella Varsovia); Los perros ladran penas, de Eladio Orta (Huerga y Fierro); Oxford Circus, de Gerardo Rodríguez Salas (Visor); No fue de charol mi otoño, de Pilar Sanabria (El Bardo); y Los últimos pieles rojas, de Juan José Téllez (Renacimiento).

Novela

Nueve novelas recientes ponen de relieve la riqueza y diversidad de la narrativa contemporánea. Se trata de Vulnerables, de Lola Cabrillana (Grijalbo); Mañana, de Olalla Castro (Lumen); El cobertizo, de Pablo Gutiérrez (Navaja suiza); La estrategia del impostor, de Salvador Gutiérrez Solís (Almuzara); Puro empeño, de María Iglesias (Edhasa); Crisálida, de Fernando Navarro (Impedimenta); Leche cruda, de Ángelo Néstore (Penguin); Hasta que empieza a brillar, de Andrés Neuman (Alfaguara); y La ballena azul, de Raúl Quinto (Jekyll & Jill).

Relato

Cinco volúmenes de relatos compiten por el galardón: Piedrasantas, de Mar Horno García (Edhasa Castalia); Cada lunes de aguas, de Juan Montiel (Fulgencio Pimentel); Ningún amor está vivo en el recuerdo, de Lara Moreno (Lumen); La sangre está cayendo al patio, de Elvira Navarro (Random House); y Luna Park, de Marina Perezagua (Páginas de Espuma).

Ensayo

Diez ensayos profundizan en crítica y cultura: El humo de las letras, de Ricardo Álamo (Renacimiento); Cervantes, de Alfredo Alvar Ezquerra (La Esfera de los Libros); Simios apóstoles, de Juan Bonilla (Athenaica); El arte de la conversación literaria, de Raquel F. Cobo (Barlín); El viejo librero. Cultura del tiempo perdido, de Diego Martínez Torrón (Renacimiento); Victorina Durán, una vida llamada teatro, de Eva Moreno-Lago (Renacimiento); Pessoa, la reconstrucción, de Manuel Moya (Fórcola); Álvaro Cunqueiro. Sueño y leyenda, de Antonio Rivero Taravillo (Renacimiento); Antonio Machado. Poeta universal, de Manuel Ruiz Amezcua (Madara Editoras) y Huellas sin camino. De los clásicos y el tiempo vivido, de Francisco Socas (Athenaica);

Literatura Infantil y Juvenil

Diez títulos destacan por su capacidad para fomentar la lectura entre el público joven. Entre ellos figuran La colcha de nuestros recuerdos, de Desirée Acevedo (Cuento de Luz); ¡Sal de ahí, topo!, de Alicia Acosta (Nubeocho); Pedro quiere ser un vampiro, de Eva Buiza (Pábilo); Canción espacial pirata, de Joaquín Carmona (Diputación de Granada); Julia y los Mortimort 6: El parque maldito, de Raquel Díaz Reguera (Montena); La hija del esquimal, de Francisco Díaz Valladares (Edebé); Cazamisterios de leyenda: la momia de Cleopatra, de Patricia García-Rojo (Alfaguara); La labradora de sueños, de Mari Carmen González (Altazor); y El Leecántropo, de Pepe Maestro (SM).

Noticias relacionadas

Las personas ganadoras recibirán una escultura de la artista cordobesa Marta Campos y se conocerán a finales de abril en el Centro Andaluz de las Letras (Málaga), tras la deliberación de un jurado formado por treinta expertos entre profesores, críticos y periodistas. El galardón cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Fundación Unicaja y la Red Internacional de Universidades Lectoras.