Paloma Pitaya presenta en la Fundación Antonio Gala sus 'Caprichos brasileños para violín'

La compositora y violinista Paloma Pitaya presenta el próximo 28 de enero, a las 19.00 horas, en la Fundación Antonio Gala, su libro Caprichos brasileños para violín, una publicación que reúne trece obras originales inspiradas en distintos géneros populares de la música brasileña.

Un puente entre tradición popular y música clásica

La obra propone un diálogo entre la riqueza rítmica y melódica de la música popular de Brasil y el canon clásico del violín solo. Cada uno de los trece caprichos parte de un género musical brasileño distinto, fruto de un trabajo previo de investigación que destila su esencia armónica, rítmica y expresiva.

Edición trilingüe e ilustrada

El libro ha sido publicado por Ilustre Editora (São Paulo) en una edición trilingüe y recoge las partituras completas, acompañadas de una introducción en la que la autora explica de forma sintética los géneros que inspiran cada composición. La publicación incluye además ilustraciones originales de Bibiana Silveira, artista visual y hermana de la compositora.

Trayectoria internacional

Paloma Pitaya formó parte de la decimoctava promoción de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala. Violinista y compositora premiada, se ha formado en la Academia de la OSESP, ha actuado en el Carnegie Hall, y cuenta con estudios especializados en Málaga y Estados Unidos. En 2023 recibió el Premio Profissionais da Música a Mejor Autora Instrumental por esta misma obra.