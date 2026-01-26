'Mujer, Arte y Alma' abre sus puertas este viernes en el Palacio de Viana de Córdoba

El Palacio de Viana acoge este viernes 30 de enero la inauguración de la exposición Mujer, Arte y Alma, una muestra artística y literaria que rinde homenaje a la creatividad femenina desde una mirada plural, íntima y transformadora.

Arte y poesía en diálogo

La exposición reúne obras de más de una quincena de artistas visuales junto a la participación de diez poetas, cuyas creaciones dialogan entre sí para ofrecer al público una experiencia que trasciende lo puramente estético y conecta con la emoción, la identidad y la esencia de la mujer.

Un espacio para la creación femenina

Mujer, Arte y Alma se concibe como un espacio de encuentro entre distintas disciplinas, generaciones y sensibilidades, donde pintura, fotografía, ilustración y poesía se entrelazan para dar voz a las mujeres creadoras y poner en valor su aportación al panorama cultural contemporáneo.

Cita cultural en un enclave emblemático

La inauguración contará con la presencia de artistas participantes, representantes del ámbito cultural y social, así como público interesado en el arte y la literatura comprometidos con la igualdad y la visibilización del talento femenino. La elección del Palacio de Viana refuerza el carácter simbólico y cultural de la muestra.

Impulso desde la Asociación Mujer y Poder

La exposición se enmarca dentro de las acciones culturales promovidas por la Asociación Mujer y Poder, que trabaja activamente por la promoción del arte, la cultura, la educación y el liderazgo femenino como herramientas de transformación social.