El Ateneo de Córdoba impulsa el ciclo 'Poesía en el Mercado Victoria' en recuerdo de Antonio Flores Herrera

El Ateneo de Córdoba, representado por su presidente, Federico Roca de Torres, ha presentado el proyecto Poesía en el Mercado Victoria. Antonio Flores en el recuerdo, una iniciativa cultural que se desarrollará entre los meses de enero y mayo de 2026 en el Mercado Victoria, en colaboración con su gerente, Francisco Mulero, y coordinada por José Antonio Fernández.

La poesía, cerca de la ciudadanía

El proyecto nace con el objetivo de acercar la poesía a la ciudadanía en espacios cotidianos, apostando por entornos abiertos y accesibles como el Mercado Victoria. Esta primera edición pone el acento en el homenaje a poetas locales y en la interrelación de distintas manifestaciones artísticas a través del nexo poético.

Un formato multidisciplinar

Cada una de las sesiones ha sido concebida como una experiencia artística completa, en la que la poesía se acompaña de interpretación gestual o recitada y música en directo, con la participación de artistas locales, reforzando así el carácter vivo y contemporáneo de la propuesta.

Antonio Flores, figura central

El ciclo rinde un homenaje especial a Antonio Flores Herrera, recientemente fallecido, figura clave en la génesis del Ateneo de Córdoba y autor prolífico profundamente vinculado al flamenco y a la poesía. Su recuerdo preside esta primera edición como reconocimiento a su legado cultural y humano.

El Ateneo y su compromiso cultural

Desde su constitución oficial en 1984 como asociación cultural de la Junta de Andalucía, el Ateneo de Córdoba ha promovido la cultura, el conocimiento y la creatividad como ejes fundamentales de su actividad. Entre sus Socios de Honor figuran nombres como Juan Bernier, Juana Castro, Pablo García Baena, Vicente Núñez o Mario López, entre otros, consolidando su papel como referente literario en la ciudad.

Programa de actividades

El ciclo se inaugurará el 28 de enero a las 20.00 horas en el Invernadero del Mercado Victoria, con una mesa de poetas en la que participarán José Antonio Fernández, Manuel Gahete, Federico Roca, Soledad Zurera y Calixto Torres, moderada por Miguel Ranchal. La jornada contará con una intervención artística inspirada en El Dios de los Gitanos, de Antonio Flores, interpretada al baile por Miriam Cuevas.

Además, el programa incluye homenajes a destacados poetas cordobeses:

Pilar Sanabria , el 19 de febrero

, el 19 de febrero Fernando Sánchez Mayo , el 12 de marzo

, el 12 de marzo Matilde Cabello, el 16 de abril

Durante el desarrollo del ciclo, el Mercado Victoria acogerá además una amplia cartelería dedicada a la poesía cordobesa y a las figuras homenajeadas.