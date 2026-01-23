El talento cordobés brilla en el Teatro de la Zarzuela con 'La edad de plata'

El Teatro de la Zarzuela acoge estos días La edad de plata, una propuesta musical que pone en valor dos títulos fundamentales de la música escénica española: Goyescas, de Enrique Granados, y El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla. En esta producción destaca la presencia de tres artistas cordobeses de referencia: el tenor Pablo García-López, la coreógrafa Olga Pericet y el director de escena Paco López.

La producción, creada en 2022 y procedente de la Ópera de Oviedo y el Teatro Cervantes de Málaga, cuenta con la dirección de escena y la dramaturgia de Paco López, quien también firma la escenografía y la iluminación. La coreografía ha sido diseñada por Olga Pericet, mientras que Pablo García-López da vida al personaje de Maese Pedro.

Un reparto de primer nivel

Junto a los artistas cordobeses, el elenco lo completan Gerardo Bullón, Lidia Vinyes-Curtis, Raquel Lojendio y Alejandro Roy, conformando un reparto que rinde homenaje a uno de los periodos más brillantes de la creación musical española.

La edad de plata podrá verse en el Teatro de la Zarzuela del 24 de enero al 1 de febrero, en una serie de funciones que sitúan de nuevo a creadores cordobeses en el centro de la escena lírica nacional.