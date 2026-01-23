Cordobeses de referencia
El talento cordobés brilla en el Teatro de la Zarzuela con 'La edad de plata'
Olga Pericet, Pablo García-López y Paco López forman parte del equipo artístico de esta producción que reúne obras de Granados y Falla
El Teatro de la Zarzuela acoge estos días La edad de plata, una propuesta musical que pone en valor dos títulos fundamentales de la música escénica española: Goyescas, de Enrique Granados, y El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla. En esta producción destaca la presencia de tres artistas cordobeses de referencia: el tenor Pablo García-López, la coreógrafa Olga Pericet y el director de escena Paco López.
La producción, creada en 2022 y procedente de la Ópera de Oviedo y el Teatro Cervantes de Málaga, cuenta con la dirección de escena y la dramaturgia de Paco López, quien también firma la escenografía y la iluminación. La coreografía ha sido diseñada por Olga Pericet, mientras que Pablo García-López da vida al personaje de Maese Pedro.
Un reparto de primer nivel
Junto a los artistas cordobeses, el elenco lo completan Gerardo Bullón, Lidia Vinyes-Curtis, Raquel Lojendio y Alejandro Roy, conformando un reparto que rinde homenaje a uno de los periodos más brillantes de la creación musical española.
La edad de plata podrá verse en el Teatro de la Zarzuela del 24 de enero al 1 de febrero, en una serie de funciones que sitúan de nuevo a creadores cordobeses en el centro de la escena lírica nacional.
