Karmele Jaio, en el pódcast del suplemento ABRIL: “En la vida, lo más interesante siempre está en lo no dicho”

Karmele Jaio (Vitoria-Gasteiz, 1970) fue una niña introvertida, andaba siempre con la mirada baja, sus ojos fijos en el suelo, pero no porque no le gustase el mundo que le rodeaba, y habitaba, sino por pura timidez.

Con el paso de los años, asida a la escritura, esa herramienta que, además de abrirse, permite relacionarse a los escritores, contar cosas que de otro modo sería imposible decir, Jaio ha ido sobreponiéndose a esa timidez, pero no venciéndola.

Así lo cuenta en un nuevo episodio de ‘Libros y Cosas’, el videopodcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica, al que esta semana acude como invitada para charlar con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon.

Lo hace con su nuevo libro bajo el brazo, ‘Corazón de piedra’ (Ediciones Destino), compuesto de textos, algunos breves, otros no tanto, fragmentos de vida escritos desde un lugar íntimo y atento, y con la mirada puesta en los pliegues de lo cotidiano.

Karmele Jaio. / Suplemento Abril

Una mirada muy especial, que ella misma define así: “Yo creo que mi mirada, sobre todo, se fija en las palabras no dichas, me interesan mucho las palabras no dichas. Más que lo que dicen, me interesa lo que mis personajes dejan sin decir, porque creo que en la vida real es así, lo más interesante casi siempre está ahí dentro. Y yo creo que es bueno ese ejercicio de recordar quién hemos sido en la niñez, porque ahí está la esencia, nos vamos tuneando, nos vamos disfrazando, entrenando para la vida y tal, pero quién hemos sido… Y me ha gustado encontrarme con esa niña tímida que miraba al suelo, porque me he reconocido en ella y me he reconciliado, también, un poco”.

