VIDEOPODCAST
Karmele Jaio, en el pódcast del suplemento ABRIL: “En la vida, lo más interesante siempre está en lo no dicho”
La escritora protagoniza un nuevo episodio de ‘Libros y Cosas’ con su nuevo libro, ‘Corazón de piedra’, compuesto de fragmentos de realidad
María Soto
Karmele Jaio (Vitoria-Gasteiz, 1970) fue una niña introvertida, andaba siempre con la mirada baja, sus ojos fijos en el suelo, pero no porque no le gustase el mundo que le rodeaba, y habitaba, sino por pura timidez.
Con el paso de los años, asida a la escritura, esa herramienta que, además de abrirse, permite relacionarse a los escritores, contar cosas que de otro modo sería imposible decir, Jaio ha ido sobreponiéndose a esa timidez, pero no venciéndola.
Así lo cuenta en un nuevo episodio de ‘Libros y Cosas’, el videopodcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica, al que esta semana acude como invitada para charlar con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon.
Lo hace con su nuevo libro bajo el brazo, ‘Corazón de piedra’ (Ediciones Destino), compuesto de textos, algunos breves, otros no tanto, fragmentos de vida escritos desde un lugar íntimo y atento, y con la mirada puesta en los pliegues de lo cotidiano.
Una mirada muy especial, que ella misma define así: “Yo creo que mi mirada, sobre todo, se fija en las palabras no dichas, me interesan mucho las palabras no dichas. Más que lo que dicen, me interesa lo que mis personajes dejan sin decir, porque creo que en la vida real es así, lo más interesante casi siempre está ahí dentro. Y yo creo que es bueno ese ejercicio de recordar quién hemos sido en la niñez, porque ahí está la esencia, nos vamos tuneando, nos vamos disfrazando, entrenando para la vida y tal, pero quién hemos sido… Y me ha gustado encontrarme con esa niña tímida que miraba al suelo, porque me he reconocido en ella y me he reconciliado, también, un poco”.
.
- Accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: última hora de las víctimas y desaparecidos | Óscar Puente: 'Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió antes del descarrilamiento
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ya se encuentra con su familia
- El SAS ya tiene empresa para llenar de marquesinas con placas solares el parking del hospital Reina Sofía de Córdoba
- El maquinista de Iryo no tuvo conocimiento del accidente con el Alvia en Adamuz (Córdoba) hasta casi una hora después
- El Córdoba CF se mete en la pelea por la cesión de Mikel Goti, de la Real Sociedad
- La banda cordobesa Medina Azahara actuará en Nueva Carteya en su gira de despedida
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz