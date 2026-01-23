Córdoba abre al público sus talleres de restauración por el Día del Conservador

Con motivo del Día Internacional del Conservador Restaurador, que se celebra cada 27 de enero, Córdoba se suma a la programación impulsada por la Consejería de Cultura y Deporte con una serie de actividades que permiten acercar a la ciudadanía el trabajo técnico que garantiza la conservación del patrimonio histórico.

El Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba abrirá de forma excepcional sus almacenes y su laboratorio de restauración los días 24 y 25 de enero, a través de visitas guiadas para grupos reducidos. En estos espacios, normalmente cerrados al público, se desarrollan los procesos fundamentales para la preservación, estudio y puesta en valor de las piezas arqueológicas y etnográficas.

Los entresijos del patrimonio cordobés

Durante estas visitas, los asistentes podrán conocer de primera mano cómo trabajan los conservadores-restauradores en la documentación, análisis y tratamiento de los bienes culturales, una labor esencial para que el legado histórico llegue en buen estado a las generaciones futuras.

La programación en Córdoba se completa el domingo 25 de enero con una conferencia a cargo de restauradores de la empresa Gares S. L., centrada en la intervención realizada sobre un ajuar doméstico de los siglos IX y X. El conjunto, formado por sartenes de hierro y bronce halladas en la avenida de Rabanales, se expone hasta el 23 de febrero en la vitrina 0 del museo.

Una celebración de ámbito andaluz

La conmemoración del Día del Conservador Restaurador se extiende a otros museos y conjuntos culturales andaluces, como la Alhambra de Granada, la Alcazaba de Almería o el Museo de Cádiz, que también abrirán sus talleres o programarán actividades divulgativas. La efeméride recuerda la figura de Eugène Viollet-le-Duc y pone el foco en una profesión clave para la protección del patrimonio cultural.