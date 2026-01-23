Patrimonio
Córdoba abre al público sus talleres de restauración por el Día del Conservador
El Museo Arqueológico y Etnológico permitirá acceder a sus almacenes y laboratorio, así como mostrará la restauración de un ajuar doméstico de época andalusí
Con motivo del Día Internacional del Conservador Restaurador, que se celebra cada 27 de enero, Córdoba se suma a la programación impulsada por la Consejería de Cultura y Deporte con una serie de actividades que permiten acercar a la ciudadanía el trabajo técnico que garantiza la conservación del patrimonio histórico.
El Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba abrirá de forma excepcional sus almacenes y su laboratorio de restauración los días 24 y 25 de enero, a través de visitas guiadas para grupos reducidos. En estos espacios, normalmente cerrados al público, se desarrollan los procesos fundamentales para la preservación, estudio y puesta en valor de las piezas arqueológicas y etnográficas.
Los entresijos del patrimonio cordobés
Durante estas visitas, los asistentes podrán conocer de primera mano cómo trabajan los conservadores-restauradores en la documentación, análisis y tratamiento de los bienes culturales, una labor esencial para que el legado histórico llegue en buen estado a las generaciones futuras.
La programación en Córdoba se completa el domingo 25 de enero con una conferencia a cargo de restauradores de la empresa Gares S. L., centrada en la intervención realizada sobre un ajuar doméstico de los siglos IX y X. El conjunto, formado por sartenes de hierro y bronce halladas en la avenida de Rabanales, se expone hasta el 23 de febrero en la vitrina 0 del museo.
Una celebración de ámbito andaluz
La conmemoración del Día del Conservador Restaurador se extiende a otros museos y conjuntos culturales andaluces, como la Alhambra de Granada, la Alcazaba de Almería o el Museo de Cádiz, que también abrirán sus talleres o programarán actividades divulgativas. La efeméride recuerda la figura de Eugène Viollet-le-Duc y pone el foco en una profesión clave para la protección del patrimonio cultural.
