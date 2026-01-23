El célebre egiptólogo Zahí Hawas ofrecerá una charla en Córdoba el 7 de febrero

El reconocido egiptólogo Zahí Hawas ofrecerá una conferencia el próximo 7 de febrero en el marco del ciclo de conferencias que acompaña a la exposición El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto.

Nacido en Egipto en 1947, Hawas es uno de los profesionales más destacados del mundo en su ámbito, con una trayectoria extensa tanto en investigación como en gestión de los tesoros del antiguo Egipto.

Detalles de la conferencia

La charla se celebrará a las 19.00 horas en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba, en la avenida de Medina Azahara. La entrada es libre hasta completar aforo.

A lo largo de su carrera, Zahí Hawas ha ocupado cargos de gran relevancia, como director general de los monumentos de Guiza, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades del Gobierno Egipcio y ministro de Antigüedades. Su labor de investigación y divulgación le ha llevado a participar en numerosos documentales para canales como National Geographic, Canal Historia y Discovery Channel.

Actualmente, Hawas recorre auditorios y universidades de todo el mundo, compartiendo el conocimiento adquirido tras décadas de estudio de la cultura del antiguo Egipto.

Un ciclo de conferencias de prestigio

El programa paralelo a la exposición comenzó el 11 de diciembre y cuenta con la participación de doce expertos que analizan distintas dimensiones del tema. Todas las charlas, excepto la de Hawas, se desarrollan en el salón de actos de Vimcorsa a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Entre las próximas conferencias destacan las de Alejandro Jiménez (29 de enero), Christian Loeben (5 de febrero), Daniela Picchi (19 de febrero), Esther Pons (26 de febrero), Maite Mascort (5 de marzo) y Salima Ikram (19 de marzo).

Sobre la exposición

El despertar a la vida puede visitarse hasta el 5 de abril en dos sedes:

