El finde suena en Córdoba a Zahara y Laura Gallego, con las notas de humor del Teatro Avanti

La agenda de ocio y cultura mantiene el ritmo pausado este fin de semana en Córdoba, donde destacan dos conciertos y la programación de los teatros Avanti y El Brillante con sus propuestas de humor.

La cantante Zahara llega este sábado a la Sala Impala, mientras que el mismo día la jerezana Laura Gallego actuará en el Gran Teatro. Las risas llegarán con los monólogos de Diego Arjona, Ismael Lemais & Isita Díaz, Abián Díaz y David Domínguez.

Además, se mantienen como citas destacadas la exposición sobre la infancia y adolescencia en Egipto, y la muestra de la Fundación Cajasol Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol.

Zahara en la Sala Impala

Después de una intensa gira en festivales, Zahara regresa a las salas de conciertos, el escenario donde se crece y más disfruta, y lo hace en la Sala Impala. En esta nueva gira, la artista propone un show renovado en el que no solo presentará las nuevas canciones de Lento Ternura, sino también muchos de sus hits. La cita es el sábado 24 de enero.

Laura Gallego en el Gran Teatro

La cantaora jerezana presenta en Córdoba su nuevo espectáculo La última folclórica. Laura Gallego es una de las voces indiscutibles del panorama musical desde que fue la ganadora de la segunda edición del prestigioso programa de Canal Sur Se llama Copla. Quince años después y con solo 32 años, se erige como la última gran folclórica de España, heredera de un legado musical incomparable y la voz que mantiene viva la llama de la copla en el siglo XXI.

La artista ha colgado el cartel de localidades agotadas para su concierto en el Gran Teatro de este sábado.

Laura Gallego. / CÓRDOBA

‘Noche de primavera’ de la Orquesta

Concierto de abono de la Orquesta de Córdoba en una noche especial para redescubrir la joya olvidada Margot, la comedia lírica de Joaquín Turina, una obra llena de encanto, color y espíritu primaveral que nos conecta con las raíces y la riqueza del repertorio español. Con dirección de Salvador Vázquez y con las sopranos lba Chantar y Berna Perles, la cantaora Anabel Castillo, el barítono Javier Franco y el coro de ópera con la dirección de Alejandro Muñoz.

'Napoleón', en el Palacio de la Merced

El salón de actos de la Diputación de Córdoba, en el Palacio de la Merced, acoge este viernes 23 de enero, a las 18.00 horas, la representación teatral de Napoleón (Los últimos días en Santa Elena), una obra escrita por Julio Merino González que se adentra en la etapa final del emperador francés durante su exilio.

La puesta en escena corre a cargo de la Asociación Cultural y Teatral Tres Sombreros de Copa, que recupera este texto para acercar al público una visión íntima y reflexiva de una de las figuras más influyentes de la historia europea.

‘El rey de la farándula’ en el Teatro Góngora

Con dramaturgia, dirección e interpretación de Ángel Ruiz, este viernes se representa en el Teatro Góngora ‘El rey de la farándula’. La obra se enmarca en el reinado de Felipe IV, que representó el máximo apogeo de las artes en el Imperio español, con figuras como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo y Velázquez brillando en la corte. Sin embargo, también marcó el inicio del declive del imperio, con guerras, corrupción y la decadencia de la Casa de los Habsburgo. En este contexto, surge un personaje misterioso y fascinante, mezcla de actor, cómico, cantante y bufón, que sirve de hilo conductor en El Rey de la Farándula. A través de este cabaré del Siglo de Oro, este personaje —amante, confidente y espía—transporta al público entre épocas, revelando secretos y anécdotas de la corte de Felipe IV. Entradas disponibles aquí.

Doble cita con el humor en el Teatro Avanti…

Risas este fin de semana en el Teatro Avanti con los monólogos de Diego Arjona y Abián Díaz. El viernes, turno de Arjona con su show ‘Divorciarse a los 40’, en la que ofrece la guía definitiva sobre el perfecto divorciado: ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Meterme en Tinder a mi edad?

Y el sábado, turno de Abián Díaz y su ‘Show patético’ que llega a Córdoba con las localidades agotadas. “En este show haré todo lo posible para que te rías de tal manera que tengas que verte con la necesidad de abandonar en mitad del espectáculo la función si no quieres desfallecer por la falta de aire”, explica.

… y más risas en el Teatro El Brillante

La programación del Teatro El Brillante incluye tres espectáculos humorísticos para este fin de semana. El viernes el dúo cómico de Ismael Lemais & Isita Díaz con ‘Madre mía’ y su reflexión sobre la maternidad. El sábado, el show de improvisación ‘Corta el cable rojo’; y el domingo, David Domínguez y su monólogo ‘El raro de los 90s’.

Exposición en la Fundación Cajasol

En la Fundación Cajasol continúa la exposición Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol. Comisariada por Juan Fernández Lacomba, la exhibición explora la diversidad de géneros y el talento artístico desarrollados durante el siglo XIX. Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.

A. J. González

La muestra permanecerá en la sede de la Fundación Cajasol, en Ronda de los Tejares, hasta el 22 de febrero. El horario es de lunes a sábado de 11.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 20.00 h. Domingos y festivos, cerrado.

El despertar a la vida de Egipto

La Sala Vimcorsa y la Sala Orive mantienen, hasta el 5 de abril, la exposición sobre la infancia y adolescencia en Egipto El despertar a la vida. La muestra propone una doble experiencia inmersiva para lo cual se ha transformado por completo la imagen habitual de ambos espacios expositivos. Creada específicamente para Córdoba, con piezas procedentes de museos y colecciones de España y de diversos países europeo, incluye algunas obras que no se han exhibido nunca antes.

Durante el fin de semana el horario es viernes y sábado de 10.30 a 13.30, y de 17.30 a 20.30; y el domingo, de 10.00 a 14.00 horas. La entrada es gratuita, pero es preciso la reserva previa aquí.