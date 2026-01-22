Hollywood
'Sirat' estará por partida doble en la fiesta de los Oscar del 15 de marzo
La película de Oliver Laxe consigue la nominación en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido y 'Los pecadores' arrasa con 16 candidaturas
La fiesta de la producción española 'Sirat' se prolongará al menos hasta el próximo 15 de marzo. Ese día, la película dirigida por Oliver Laxe estará presente, y por partida doble, en la gala de la 98ª edición de los premios Oscar que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles después de haberse ganado la nominación en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido. 'Sirat' sigue así los pasos de 'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona, que en 2024 obtuvo una doble candidatura en los apartados de mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería (al final, no consiguió ninguno de los dos premios).
No lo tendrá fácil el filme de Laxe para llevarse a casa la estatuilla. Entre sus rivales en el apartado de película internacional figuran títulos de tanto peso como la brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, que el 11 de enero ya ganó el Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa, y la noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier, que este pasado sábado se impuso a 'Sirat' en los premios de la Academia del Cine Europeo. Completan el quinteto de finalistas la producción francesa 'Un simple accidente', dirigida por el iraní Jafar Panahi, y la surcoreana 'No hay otra opción', de Park Chan-wook. En la categoría de mejor sonido se enfrentará a 'F1. la película', 'Frankenstein', 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores'. Casi nada.
La película de Ryan Coogler 'Los pecadores' lidera la carrera hacia el Oscar con 16 nominaciones, seguida de la que se consideraba la gran favorita, 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson', con 13. Por detrás aparecen 'Frankenstein', 'Marty Supreme' y 'Valor sentimental', todas con nueve candidaturas.
