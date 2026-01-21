Fotografía
El cordobés Rafael Pleguezuelos gana el premio internacional MasterPrize de Arquitectura en Los Ángeles
La fotografía 'cicCartuja', un detalle del Centro de Investigación Científica de la Isla de la Cartuja, ha sido distinguida en la categoría de Detalles Exteriores
El fotógrafo cordobés residente en Sevilla Rafael Pleguezuelos ha sido reconocido con uno de los galardones del Premio Anual de Arquitectura MasterPrize (AMP), un certamen internacional con sede en Los Ángeles que distingue la excelencia en arquitectura y fotografía arquitectónica a nivel mundial.
Una imagen premiada de la Cartuja
El premio le ha sido concedido en la modalidad de Detalles Exteriores por la obra titulada cicCartuja, una imagen que recoge un detalle del exterior de uno de los edificios del Centro de Investigación Científica (CIC) de la Isla de la Cartuja, en Sevilla.
El Architecture MasterPrize fue creado para promover la apreciación del diseño arquitectónico de calidad y reconoce trabajos de arquitectura, diseño, paisajismo y fotografía procedentes de todo el mundo. A este certamen concurren estudios y fotógrafos internacionales de primer nivel.
Reconocimiento en una edición muy competitiva
En la edición de 2025 han sido premiados nueve proyectos y cinco fotógrafos españoles, lo que sitúa el galardón obtenido por Pleguezuelos en un contexto de gran competitividad. La fotografía galardonada ha recibido además otros premios en concursos internacionales celebrados en India e Indonesia.
Trayectoria y vinculación con la fotografía
Rafael Pleguezuelos es miembro de entidades como la Photographic Society of America (PSA), la Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP), la Confederación Española de Fotografía (CEF), la Federación Andaluza de Fotografía (FAF) y la asociación sevillana OBJETIVO 2.0, reconocida como Mejor Asociación Fotográfica de España en 2025.
