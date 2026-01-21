La banda cordobesa Medina Azahara actuará en Nueva Carteya en su gira de despedida

La banda cordobesa Medina Azahara actuará el próximo 25 de abril en Nueva Carteya dentro de su gira de despedida Todo tiene su fin. El concierto forma parte de los actos que organiza a la asociación de personas con discapacidad La Decisión en la celebración de su 30 aniversario, según ha anunciado en redes sociales este colectivo.

"Lo estábamos guardando con toda la ilusión del mundo y ya podemos gritarlo a los cuatro vientos", ha señalado esta asociación de Nueva Carteya en sus redes sociales, que ha detallado que "en este año tan especial" para La Decisión han querido "preparar algo inolvidable" para que "Nueva Carteya vibre más que nunca".

Una celebración compartida

Se trata de un concierto muy especial para el municipio y la asociación, ya que, según señala La Decisión, esta cita "no es solo un evento musical, es una celebración de estas tres décadas de camino compartido, de superación y de gratitud hacia nuestro pueblo y nuestra gente".

La asociación aún no ha concretado la ubicación exacta del concierto, aunque han avanzado que en los próximos días informarán de todos los detalles en sus redes sociales. Las entradas aún no están a la venta.

Víctor Castro

Gira de despedida

El mítico grupo cordobés pone el broche de oro a una trayectoria de más de cuatro décadas de trayectoria musical. En su tour Todo tiene su fin, con el que recorrerá distintos puntos del país, Medina Azahara repasará grandes himnos que han marcado a varias generaciones y que forma parte esencial de la identidad musical de Córdoba. Ofrecerá un repertorio histórico, de emoción, memoria y homenaje propio a uno de los nombres imprescindibles del rock español.

La banda cerrará la gira con un concierto en el Teatro de la Axerquía de Córdoba capital, el 17 de octubre.