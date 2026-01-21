Concierto
La banda cordobesa Medina Azahara actuará en Nueva Carteya en su gira de despedida
El concierto forma parte de los actos de conmemoración del 30 aniversario de la asociación La Decisión
La banda cordobesa Medina Azahara actuará el próximo 25 de abril en Nueva Carteya dentro de su gira de despedida Todo tiene su fin. El concierto forma parte de los actos que organiza a la asociación de personas con discapacidad La Decisión en la celebración de su 30 aniversario, según ha anunciado en redes sociales este colectivo.
"Lo estábamos guardando con toda la ilusión del mundo y ya podemos gritarlo a los cuatro vientos", ha señalado esta asociación de Nueva Carteya en sus redes sociales, que ha detallado que "en este año tan especial" para La Decisión han querido "preparar algo inolvidable" para que "Nueva Carteya vibre más que nunca".
Una celebración compartida
Se trata de un concierto muy especial para el municipio y la asociación, ya que, según señala La Decisión, esta cita "no es solo un evento musical, es una celebración de estas tres décadas de camino compartido, de superación y de gratitud hacia nuestro pueblo y nuestra gente".
La asociación aún no ha concretado la ubicación exacta del concierto, aunque han avanzado que en los próximos días informarán de todos los detalles en sus redes sociales. Las entradas aún no están a la venta.
Gira de despedida
El mítico grupo cordobés pone el broche de oro a una trayectoria de más de cuatro décadas de trayectoria musical. En su tour Todo tiene su fin, con el que recorrerá distintos puntos del país, Medina Azahara repasará grandes himnos que han marcado a varias generaciones y que forma parte esencial de la identidad musical de Córdoba. Ofrecerá un repertorio histórico, de emoción, memoria y homenaje propio a uno de los nombres imprescindibles del rock español.
La banda cerrará la gira con un concierto en el Teatro de la Axerquía de Córdoba capital, el 17 de octubre.
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Ninguna empresa se interesa por construir la Sala de las Artes de Córdoba
- Las lluvias lastran la recogida de la aceituna en Córdoba y rebajan el rendimiento
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Julio Rodríguez, un héroe de 16 años en la tragedia de Adamuz (Córdoba): 'No sé cómo pude hacerlo, mi cuerpo era otro