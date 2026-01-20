El escándalo de Julio Iglesias, otro bache para la serie que Netflix anunció del cantante hace dos años

Netflix anunció en febrero de 2024 que desarrollaría una serie sobre la vida de Julio Iglesias y el propio cantante participaría en su proceso creativo. “Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix”, declaró el artista en aquel momento. Sin embargo, dos años más tarde y con una investigación judicial abierta por las acusaciones de violencia sexual que han lanzado contra él dos extrabajadoras en una información de 'Eldiario.es' y 'Univisión', el futuro de la ficción queda en duda.

"No tenemos información al respecto", ha declarado la plataforma de contenidos a este diario tras ser preguntada sobre el camino que tomará la producción en los próximos meses. A su vez, el servidor de 'streaming' ha matizado que la producción que se anunció en su momento "no era una docuserie, sino una ficción".

Implicación en la ficción

"Estoy trabajando mucho en la serie de Netflix sobre mi vida. Dentro de unos días tengo una reunión con los altos ejecutivos para continuar con el proyecto... Eso no es retirarse, es seguir trabajando", declaró Iglesias el pasado mes de junio. Por su parte, el cantante del Dúo Dinámico Ramón Arcusa, amigo personal de Julio Iglesias, también había explicado en mayo que el artista estaba "feliz con la serie que va a hacer Netflix de 12 capítulos sobre su vida".

Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix, aseguró hace dos años que desde la plataforma estaban "muy agradecidos por su generosidad". "Todos sabemos que su talento y su tesón son únicos en el mundo. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta”, añadió Ávalos.

Biografía editada

Por su parte, la última biografía de Julio Iglesias se editará tras las informaciones publicadas, según confirmaron en un comunicado conjunto del autor de 'El español que enamoró al mundo', Ignacio Peyró (Madrid, 1980), y la editorial Libros del Asteroide.

"Esta obra fue concebida a partir de la información pública disponible antes de que esta investigación periodística saliera a la luz, por lo que en el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto. Ante esta nueva y relevante información, tanto la editorial como el autor consideramos necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada", continúa la nota.

Investigación abierta

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre las acusaciones vertidas contra Julio Iglesias y tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron al cantante, representadas por la organización Women's Link.

Las extrabajadoras que acusan al cantante han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana. El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.