Almuzara publica un nuevo libro sobre la historia del Partido Andalucista
José Luis de Villar describe cómo el Partido Andalucista protagonizó la recuperación de la memoria de Blas Infante
La editorial cordobesa Almuzara publica Y Andalucía se levantó. Historia del Partido Andalucista (II), de José Luis de Villar, una obra que continúa la exhaustiva investigación que su autor viene realizando sobre los orígenes y la evolución del Partido Andalucista durante la transición española. El libro traza cómo, en plena reconfiguración democrática, el andalucismo articuló un discurso propio sustentado en la recuperación de la identidad del pueblo andaluz y la construcción de un poder andaluz, lema que constituyó la síntesis del proyecto político andalucista.
Durante los primeros años de la Transición, esta organización defendió la formación de una “conciencia nacional”: según recoge la investigación, el Manifiesto Andaluz que hicieron público en el verano de 1977 afirmaba que “solo un pueblo con conciencia y con poder alcanza el camino del bienestar y de la libertad”. José Luis de Villar describe cómo el Partido Andalucista protagonizó la recuperación de la memoria de Blas Infante y de los símbolos de Andalucía: “se empleó a fondo en fomentar el conocimiento de la bandera verde y blanca, el escudo, el himno… por la autonomía y en defensa de la identidad y dignidad del pueblo andaluz”.
Los fundamentos ideológicos del partido ocupan una parte central del libro. De Villar documenta cómo a partir de unos orígenes radicalmente socialistas la organización va incorporando a su corpus ideológico unos postulados netamente nacionalistas. “La recuperación de nuestra identidad y soberanía en lo cultural, lo político y lo económico… es el objetivo de este Manifiesto Andaluz”. En 1977 el PSA ofreció “a todos los ciudadanos andaluces el himno de su identidad y de su orgullo. Y todo ello porque nuestro partido quiere ser el partido del pueblo andaluz”. Un ideario que buscó proyectarse como conciencia colectiva frente a la indiferencia de la izquierda y la derecha estatales.
Más allá de una crónica política
Más que una crónica política, lo que propone este libro es el retrato de una construcción cultural. El andalucismo se organizó para movilizar. Memoria, orgullo, lucha social. El autor recurre a gestos, imágenes y ecos: un color en una pancarta, una cita de Infante, una letra cantada en una plaza. Andalucía aparece como sujeto político a través de lo simbólico, lo histórico, lo cotidiano, lo problemático.
