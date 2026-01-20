El actor lucentino Antonio Romero presentará 'Nuestros demonios' el 30 de enero en el Palacio Erisana de Lucena

El actor lucentino Antonio Romero, quien atesora una extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión, ha elegido Lucena, su ciudad natal, para la primera presentación ante el público de su monólogo Nuestros demonios. La delegación municipal de Cultura ha programado la función el próximo 30 de enero, desde las 21.00 horas, en el Palacio Erisana.

Escrita y dirigida por Juan Alberto Salvatierra, la trama recorre el siglo XX español, mediante una perspectiva que fusiona conceptos históricos y fantásticos, inspirándose en el universo del cómico y en figuras de relato sobrenatural. Antonio Romero, residente en Madrid, manifestaba que "es un gustazo venir aquí a Lucena, a mi pueblo" porque "llevo la bandera de Lucena a todos los escenarios donde voy". Sobre este proyecto profesional, apostillaba que "llevamos como dos años trabajando y desarrollándolo con mucho mimo".

Reflexión sobre la historia colectiva

El objetivo del monólogo reside en reflexionar sobre la memoria colectiva y los conflictos del pasado, utilizando el teatro como una forma de "exorcizar" los "demonios" de "nuestra propia historia", sintetizaba Salvatierra.

La obra comporta un thriller teatral en formato de monólogo dramático, con un personaje detenido por los servicios de inteligencia y que relata una vida tan extraña como reveladora.

Las entradas están a la venta en la oficina de la delegación municipal de Cultura, ubicada en la Biblioteca Pública Municipal, y en la página web culturalucena.es.