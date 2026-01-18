Patricia Díez, la mirada andaluza más allá de la cámara

La fotógrafa y artista visual Patricia Díez (Jerez de la Frontera, 1982) se ha consolidado como una de las voces más singulares de la actual fotografía andaluza, con una trayectoria que combina creación artística, investigación y docencia, y que se caracteriza por una constante exploración de los límites de la imagen.

Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada, con mención internacional por la Universidad Nova de Lisboa, Díez concibe su práctica desde la hibridación disciplinar.

«Desde el inicio mi trabajo ha ido siempre por la divergencia’», explica, en un recorrido que conecta fotografía, periodismo, música, ciencia y pensamiento contemporáneo. «Para mí investigar es crear», resume la fotógrafa, que acaba de inaugurar la muestra «Fotografía del afuera» en el centro Andaluz de Fotografía (CAF) de Almería.

Esa mirada transversal la ha llevado a colaborar con instituciones científicas como el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Estación Experimental del Zaidín (CSIC), donde ha investigado cómo la estructura interna de una fotografía puede dialogar con conceptos propios de la astrofísica. Uno de los ejes de su trabajo es la profundidad visual: «Una fotografía es bidimensional, no tiene profundidad, y cuando esta aparece por la mancha o por la forma, a mí me interesa muchísimo». «Me interesa partir de lo cotidiano», señala, «pero también jugar a que no te dé respuestas». Las imágenes resultantes, explica, se sitúan deliberadamente en el terreno de la ambigüedad. «El terreno de la ambigüedad es el terreno de lo artístico; lo literal no se lleva bien con el arte», afirma.

Las formas que emergen pueden evocar paisajes cósmicos, elementos vegetales o superficies cerámicas, según la mirada del espectador. «Jugamos un poco a que esté abierto, a que cada cual identifique de dónde puede salir eso», indica.

El proyecto, que tuvo una primera aproximación expositiva en el festival Fotogenia, se encuentra ahora en fase de edición para convertirse en un fotolibro que la autora prevé lanzar en primavera, acompañado de breves textos poéticos.

«Nunca desde la ilustración o la literalidad, sino jugando con la poética», aclara. Paralelamente, parte de la serie se mostrará en gran formato en la galería La Empírica, en Granada, donde la experiencia será más inmersiva: «Cuando la obra es grande hay una relación más de cuerpo a cuerpo; el libro tiene otro contexto». La investigación teórica atraviesa toda su producción. Su tesis doctoral, calificada ‘cum laude’, plantea una «emancipación» de la imagen del encuadre. «Defiendo que la creación de imágenes muchas veces va más allá de la propia cámara y de la estructura clásica donde la imagen descansa». En esa línea, la artista trabaja actualmente con partituras visuales elaboradas a partir de imágenes fragmentadas, organizadas en forma de pentagrama.

En estas acciones performativas, incluso las cámaras adquieren un valor escultórico y sonoro. «Paradójicamente, la cámara está siendo una imagen», afirma.

Junto a su producción artística, Díez impulsa proyectos educativos como Escuela Faro, una iniciativa que transforma durante varios días distintos faros de la Península Ibérica en espacios de creación, convivencia y experimentación artística. «Son inmersiones espacio-tiempo en lugares que de por sí invitan a inspirarse», explica.

Esta primavera participará también en la exposición colectiva La Espanto, una muestra de ámbito nacional e internacional que reivindica el arte como herramienta de activación social.