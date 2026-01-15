Samuraï y ‘La Tremendita’ marcan el ritmo del finde en Córdoba al que se suma José Sacristán en el Gran Teatro

La música se erige como la protagonista de las propuestas de ocio para este fin de semana en Córdoba en una agenda donde el teatro también cobra fuerza con la presencia de uno de los actores más importantes de la escena española, José Sacristán, que se sube al escenario del Gran Teatro con ‘El hijo de la Cómica’.

En el plano musical, destacan los conciertos de Rosario ‘La Tremendita’ en el Teatro Góngora y de Samuraï en la Sala Impala. Mientras que en el plano expositivo, continúa la exposición sobre la infancia y adolescencia en Egipto El despertar a la vida, que ya ha superado los 37.000 visitantes, y la Fundación Cajasol inaugura la muestra Obras emblemáticas del siglo del siglo XIX, con una selección de su colección.

El hijo de la cómica, en el Gran Teatro

José Sacristán presenta este sábado 17 de enero, en el Gran Teatro, el monólogo ‘El hijo de la cómica’, a partir del texto de Fernando Fernán Gómez incluido en El tiempo amarillo 1921-1943. Sacristán adapta, dirige e interpreta la obra, que ha colgado el cartel de entradas agotadas.

Samuraï, en la Sala Impala

La cantante Samuraï llega este viernes, 16 de enero, a la Sala Impala dentro de su gira 'Del ruido al silencio', un tour que arrancó hace unos días en Zaragoza y que sirve como cierre de una etapa muy importante para la artista.

Rosario ‘La Tremendita’, en concierto

La cantante Rosario ‘La Tremendita’ presenta el Teatro Góngora Tránsito (Huyendo del ruido), su nuevo espectáculo junto al guitarrista Dani de Morón. Se trata de una obra introspectiva que sirve de preludio a su próximo disco, alejándose del ruido comercial para recuperar la esencia del cante flamenco en su forma más pura. Rosario explora los cantes tradicionales, rescatándolos del olvido y proyectándolos hacia nuevos territorios sonoros, mientras la guitarra de Dani acompaña con precisión y sensibilidad. La cita es el viernes 16 de enero, a las 20.00 horas. Entradas a la venta aquí.

Exposición en la Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol inaugura en Córdoba este viernes 16 de enero la exposición Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol. Comisariada por Juan Fernández Lacomba, la exhibición explora la diversidad de géneros y el talento artístico desarrollados durante el siglo XIX. Los asistentes podrán disfrutar de una cuidada selección que incluye retratos, pintura de historia, escenas de costumbres y paisajes, piezas clave que definen la evolución estética de toda una época.

La muestra permanecerá en la sede de la Fundación Cajasol, en Ronda de los Tejares, hasta el 22 de febrero. La inauguración es el viernes a las 13.30 horas, y el horario es de lunes a sábado de 11.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 20.00 h. Domingos y festivos, cerrado.

Delicatessen en el Ambigú

Delicatessen, la banda de fusión y mestizaje nacida en Córdoba, actúa este viernes en la Sala Ambigú de la Axerquía. Su sonido se caracteriza por una rica instrumentación que incluye violín, guitarras clásicas y eléctricas, tres cubano y una potente base rítmica de percusiones africanas y latinas como el djembé o las congas. Sus canciones están diseñadas para escuchar, bailar y divertirse, creando una experiencia vibrante en cada directo. Además, en esta ocasión especial, el público podrá disfrutar de un manjar repartido por Pakito Djole, una invitación exclusiva para deleitar a todos sus fans mientras disfrutan del espectáculo.

Triple cita en Teatro Avanti

Teatro, humor y función familiar para este fin de semana en Teatro Avanti. La encarga de abrir la programación el viernes 16 es la obra Irredenta, de la compañía Facultad mermada. En el espectáculo Filomena se ve envuelta en un proceso de pérdidas económicas que la acorralan durante tres meses consecutivos, y en el padecimiento descubre un complot para apartarla de su empresa familiar. Con el propósito de resolver sus penurias y recuperar el control, se embarca en una odisea contra las mentalidades más obsoletas de su sector laboral, y esta pelea la sumerge en aventuras casi alucinatorias.

El sábado, sesión de humor, con Edén Serrano, que presenta su monólogo más salvaje, irreverente y divertido. Humor inteligente, reflexiones originales y anécdotas sorprendentes se combinan en un show fresco y diferente, con ligeros toques de humor oscuro y destellos de interacción con el público.

Y el domingo, a las 12.00 horas, sesión familiar con Mundo animal, de la Compañía Banánica, en la que la doctora Emily, una bióloga inglesa apasionada por la naturaleza y su ayudante y traductora, Matilda, se unen para participar en el concurso Mundo Animal.

Música y espectáculo infantil en el Teatro El Brillante

El Teatro El Brillante programa doble sesión este sábado. A las 17.00 horas, el espectáculo infantil La isla de Maui: tributo a Vaiana. Y a las 20.00 horas, el musical Los 2000: ¡Yo quiero bailar!.

El despertar a la vida de Egipto

La Sala Vimcorsa y la Sala Orive mantienen, hasta el 5 de abril, la exposición sobre la infancia y adolescencia en Egipto El despertar a la vida. La muestra propone una doble experiencia inmersiva para lo cual se ha transformado por completo la imagen habitual de ambos espacios expositivos. Creada específicamente para Córdoba, con piezas procedentes de museos y colecciones de España y de diversos países europeo, incluye algunas obras que no se han exhibido nunca antes.

Durante el fin de semana el horario es viernes y sábado de 10.30 a 13.30, y de 17.30 a 20.30; y el domingo, de 10.00 a 14.00 horas. La entrada es gratuita, pero es preciso la reserva previa aquí.

Fiesta de la matanza en Alcaracejos

El municipio de Alcaracejos se prepara para celebrar, el próximo 17 de enero, la 20ª Fiesta de la Matanza. El programa previsto para el próximo sábado 17 de enero incluye distintas actividades lúdicas y gastronómicas con las que se pretende poner en valor tanto la propia tradición de la matanza como los rincones más importantes del municipio.