El Centro de Arte Rafael Botí de Córdoba alcanza en 2025 su récord histórico de visitas

El Centro de Arte Rafael Botí, gestionado por la Diputación de Córdoba, cerró 2025 con un récord histórico de visitantes, alcanzando las 37.480 personas, lo que supone un incremento del 77% respecto al año anterior y el mayor volumen anual registrado desde que existen datos.

Así lo ha dado a conocer el delegado de Cultura de la institución provincial y presidente de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, Gabriel Duque, quien ha subrayado que la media diaria superó el centenar de visitantes, "un dato que demuestra la excelente acogida del programa expositivo diseñado para conmemorar el décimo aniversario del centro y el 125 aniversario del nacimiento de Rafael Botí".

Un espacio abierto al arte contemporáneo

Duque ha destacado que el Centro de Arte Rafael Botí "se ha consolidado como un espacio abierto, dinámico y plural para la promoción y divulgación del arte contemporáneo, con una presencia muy destacada de artistas cordobeses". A lo largo de 2025 se desarrollaron nueve exposiciones temporales, con una programación diversa tanto en disciplinas como en enfoques artísticos.

Entre las muestras celebradas figuran Bestiario, del escultor José Manuel Belmonte; Genealogía flamenca, de Julia Hidalgo; una exposición colectiva de fotoperiodistas en zonas de conflicto; una muestra de jóvenes creadores de las Escuelas de Artes y Oficios Mateo Inurria y Dionisio Ortiz; y la primera exposición individual de Verónica Ruth Frías.

Diversidad de técnicas y generaciones

El centro acogió también una exposición de pintura y escultura de Salvador Morera, una retrospectiva del Grupo Realista de Córdoba y una muestra temática dedicada a la Córdoba de Rafael de la Hoz con motivo del centenario del arquitecto.

A estas propuestas se sumó en diciembre la exposición colectiva Arde el día. Pintura y paisaje desde Rafael Botí hasta la actualidad, abierta hasta el 1 de marzo, que, según Duque, "ha sido la exposición de mayor éxito del centro", tanto por la participación de 70 artistas de distintas generaciones como por la calidad y diversidad de las obras presentadas.

Todas las disciplinas, todos los lenguajes

El presidente de la Fundación Botí ha resaltado que durante el año se han mostrado obras de relieve, pintura, fotografía, escultura, performance, cerámica, grabado, audiovisual y cómic, abarcando desde la figuración y el realismo hasta propuestas conceptuales y abstractas. A ello se suma la exposición permanente dedicada a Rafael Botí, renovada hasta en tres ocasiones, y la intensa actividad desarrollada en el Patio del centro, con presentaciones, encuentros y actuaciones musicales y flamencas.

Botí Itinerante acerca el arte a la provincia

Especial relevancia ha tenido el programa Botí Itinerante, que durante 2025 llevó 33 exposiciones a 22 municipios de la provincia, alcanzando a 207.571 personas, lo que supone un incremento del 267% de visitas respecto a 2024. Este programa permite que las muestras del catálogo de la Fundación lleguen a públicos que no siempre pueden desplazarse a la capital.

Duque ha concluido señalando que estos datos "animan a seguir ampliando la oferta expositiva, apoyar a los jóvenes creadores y reforzar la colaboración con los municipios que apuestan por acercar el arte a sus espacios culturales".