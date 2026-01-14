Teatro
La obra de teatro 'Irredenta' llega a Córdoba de la mano de la Facultad Mermada de Zaragoza
Humor y crítica social en un espectáculo que se representará en el Teatro Avanti el 16 de enero
La obra Irredenta, producida por la compañía Facultad Mermada de Zaragoza, llega a Córdoba para una única función en la Sala de Teatro Avanti.
Fecha y entradas
La representación tendrá lugar el viernes 16 de enero a las 20.30 horas. Las entradas están disponibles en línea a través de Entradium por un precio de 10,80 €. El espectáculo está dirigido a público adulto.
Argumento
La historia sigue a Filomena, quien se enfrenta a pérdidas económicas que la acorralan durante tres meses consecutivos. En medio de sus dificultades descubre un complot para apartarla de su empresa familiar. Para recuperar el control y superar sus penurias, Filomena emprende una odisea contra las mentalidades más obsoletas de su sector laboral, sumergiéndose en aventuras casi alucinatorias.
Con un tono humorístico y crítico, la obra combina comedia y reflexión social, abordando temas como la desigualdad, los conflictos laborales y la resistencia frente a sistemas anticuados, todo a través de situaciones inesperadas y personajes carismáticos.
- Dos grandes balsas de agua de Córdoba acaparan la inversión en regadíos en Andalucía
- ¿Cuándo es la Feria de Córdoba 2026?
- El aeropuerto de Córdoba entra en una nueva era: récord de pasajeros y «margen para seguir creciendo»
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Jacobo ve cerrarse la puerta de salida del Córdoba CF: el atacante tiene muy difícil ir al Oviedo en enero
- El Círculo de la Amistad contará con una nueva sede en El Brillante