La obra de teatro 'Irredenta' llega a Córdoba de la mano de la Facultad Mermada de Zaragoza

La obra Irredenta, producida por la compañía Facultad Mermada de Zaragoza, llega a Córdoba para una única función en la Sala de Teatro Avanti.

Fecha y entradas

La representación tendrá lugar el viernes 16 de enero a las 20.30 horas. Las entradas están disponibles en línea a través de Entradium por un precio de 10,80 €. El espectáculo está dirigido a público adulto.

Argumento

La historia sigue a Filomena, quien se enfrenta a pérdidas económicas que la acorralan durante tres meses consecutivos. En medio de sus dificultades descubre un complot para apartarla de su empresa familiar. Para recuperar el control y superar sus penurias, Filomena emprende una odisea contra las mentalidades más obsoletas de su sector laboral, sumergiéndose en aventuras casi alucinatorias.

Con un tono humorístico y crítico, la obra combina comedia y reflexión social, abordando temas como la desigualdad, los conflictos laborales y la resistencia frente a sistemas anticuados, todo a través de situaciones inesperadas y personajes carismáticos.