Nace IAEC: la nueva escuela de cine, televisión y teatro en Córdoba

Córdoba suma un nuevo espacio para la creatividad: IAEC, la Escuela de Interpretación y Arte Escénico, que llega a la ciudad con la intención de convertirse en un referente para actores, cineastas y aficionados al teatro y al audiovisual. Fundada por Álvaro Tejero y Teo Martínez, la escuela nace con un enfoque muy claro: aprender haciendo.

Una escuela que surge de la experiencia

Según Álvaro Tejero, actor y docente, junto a Teo Martínez, director de fotografía y guionista, la idea de crear IAEC surgió de su propia formación y las carencias que encontraron en el sur de España. "Cada vez que quieres seguir formándote, independientemente de haber hecho arte dramático, como en mi caso, si no te vas Madrid o Barcelona, por aquí hay poca cosa. Queríamos ofrecer algo completo en Córdoba", explica Tejero.

IAEC no solo busca formar actores profesionales: la escuela propone cursos para todas las edades, desde niños hasta adultos, incluso pensionistas, con actividades adaptadas a su disponibilidad horaria. La escuela abre sus puertas como un espacio para desarrollar la creatividad y la pasión por las artes escénicas, sin importar la edad ni el nivel.

Oferta formativa: del teatro al cine

La escuela ofrece una formación diversa que cubre diferentes áreas del mundo audiovisual y escénico:

Teatro: desde teatro al uso hasta teatro musical y el teatro en inglés, algo que hasta ahora no existía en Córdoba.

Cine: interpretación ante la cámara, guion, dirección de fotografía, producción, sonido y edición.

El lema de la escuela es claro: "Se aprende haciendo", combinando teoría necesaria con práctica constante. Además, la escuela ofrecerá cursos intensivos de fin de semana con profesionales del sector, como María Acero, directora de casting de series como Cuéntame, y la representante Cristina Rivas, que darán el primero el fin de semana del 7 y 8 de febrero.

Cómo unirse a IAEC

Los interesados pueden acceder a la escuela a través de redes sociales, correo electrónico o teléfono, y recibir un dossier con toda la oferta formativa. Además, antes de la apertura oficial, hay packs promocionales para matrícula, con descuentos especiales.

La escuela abrirá oficialmente la última semana de enero, con las clases arrancando a pleno rendimiento en febrero, en su céntrica ubicación en la Calle Cronista Salcedo Hierro, cerca del colegio del Carmen.

Una apuesta por Córdoba y Andalucía

IAEC quiere consolidarse como un referente local, pero su visión va más allá: ofrecer cursos intensivos y programas abiertos que permitan expandir la formación audiovisual a toda Andalucía. Con una metodología basada en la práctica y el acompañamiento de profesionales, IAEC se presenta como "un nuevo hogar para el talento creativo de la región". "Queremos que sea una cuna de talento cordobés y andaluz, que no se nos vaya fuera, que tengan aquí un lugar donde formarse y luego dar el salto profesional", concluye Álvaro Tejero.