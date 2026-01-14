Córdoba revive la comedia lírica perdida de Joaquín Turina con 'Margot'

La Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Salvador Vázquez, protagonizará uno de los hitos más destacados de su temporada con la recuperación íntegra en versión concierto de Margot, comedia lírica en dos actos del compositor sevillano Joaquín Turina (1882–1949). Las funciones se celebrarán los días 22 y 23 de enero de 2026 en el Gran Teatro de Córdoba, dentro de la temporada de abono.

Se trata de una recuperación histórica, ya que la obra no se ha interpretado completa desde su estreno el 10 de octubre de 1914 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Con libreto del matrimonio Martínez Sierra (María de la O Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra), Margot supuso el primer acercamiento de Turina al mundo de la lírica. Tras una breve circulación en España y América hasta 1916, la obra desapareció por completo hasta que en el año 2000 Juan de Udaeta presentó una selección de apenas 20 minutos. Desde entonces, no había vuelto a interpretarse, hasta ahora.

Sinopsis y música

La comedia lírica narra la historia de José Manuel, un joven sevillano que viaja a París y se enamora de Margot, una cabaretera parisina. A su regreso a Sevilla, retoma su compromiso con Amparo, su novia de toda la vida, generando un triángulo amoroso. Margot viaja a Sevilla para buscarlo, coincidiendo con la Semana Santa y la Feria de Abril, pero José Manuel decide permanecer junto a Amparo, dejando a Margot sola.

Desde el punto de vista musical, la obra ya muestra la voz personal del joven Turina, con una partitura que combina vals, cuplé parisino, música popular andaluza y un lenguaje armónico refinado y moderno, que en su momento supuso una auténtica renovación del género lírico español.

Reparto y equipo

Bajo la dirección de Salvador Vázquez, el reparto vocal contará con:

Berna Perles (Margot)

(Margot) Alba Chantar (Amparo)

(Amparo) Javier Franco (José Manuel)

(José Manuel) Anabel Castillo, cantaora / gitana

El Coro de Ópera estará dirigido por Alejandro Muñoz. Además, el proyecto incluye la grabación inédita de la obra, gracias al apoyo de la Fundación Kutxabank y que será editada por el sello IBS Classical, fijando definitivamente este rescate patrimonial en el catálogo discográfico.

Salvador Vázquez

Salvador Vázquez (1986) es director titular y artístico de la Orquesta de Córdoba. Reconocido por su energía y carisma, ha dirigido orquestas como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta de Valencia, RTVE, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Málaga, entre otras, y ha trabajado con solistas de renombre internacional. Su trabajo combina ópera y música sinfónica con un enfoque apasionado y contemporáneo.

Con esta recuperación, la Orquesta de Córdoba refuerza su compromiso con la investigación y difusión del patrimonio musical español, devolviendo a los escenarios una obra fundamental que, más de un siglo después de su estreno, vuelve a cobrar vida en toda su dimensión.