El Colegio de Enfermería de Córdoba acoge un cinefórum sobre el acompañamiento al final de la vida

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba (COE Córdoba) organiza un nuevo cinefórum centrado en la reflexión sobre el acompañamiento al final de la vida, una actividad abierta a la ciudadanía con entrada libre hasta completar aforo. La cita tendrá lugar el martes 20 de enero, a partir de las 18.00 horas, en la sede del Colegio, y contará con la proyección del cortometraje Piedra, papel o tijera, seguida de una mesa de debate.

Un cortometraje cordobés premiado

La sesión girará en torno a este cortometraje dirigido por el cordobés Miguel Ángel Olivares, escrito por Nach Solís y rodado en Priego de Córdoba. La obra, estrenada en 2025, acumula numerosos reconocimientos y ha sido seleccionada en más de 70 festivales internacionales, además de ser candidata a los Premios Carmen del Cine Andaluz en la categoría de Mejor cortometraje de ficción. La historia aborda la propuesta de un paciente con cáncer terminal, aunque sus creadores subrayan que el verdadero eje del relato es el amor, la amistad y el acompañamiento incondicional hasta el final de la vida.

Mesa de debate interdisciplinar

Tras la proyección se celebrará una mesa de debate que contará con la participación del propio director y del guionista del film, un representante del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba y la enfermera Sonia López, experta en acompañamiento del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. El encuentro estará moderado por María Dolores Espejo Arias, vocal de la Comisión Deontológica del Colegio de Enfermería.

Reflexión ética y humanización

Este cinefórum, organizado por la Comisión Deontológica del COE Córdoba y desarrollado en colaboración con el Colegio de Médicos, tiene como objetivo reflexionar sobre las necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales de las personas al final de la vida, así como analizar la comunicación terapéutica, el duelo y las vivencias del personal sanitario. Según ha señalado el presidente de la Comisión Deontológica, José Manuel Flores, la iniciativa busca también "estimular el pensamiento crítico a través del lenguaje cinematográfico".

Continuidad de una línea formativa

La actividad se enmarca en la línea de cinefórums impulsada por el Colegio de Enfermería de Córdoba, tras una primera experiencia celebrada en mayo de 2024 en la Filmoteca de Andalucía y un posterior ciclo de tres proyecciones organizado en la sede colegial a finales de ese mismo año.