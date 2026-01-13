‘Still?’ y ‘Tránsito’ ponen la mirada en el pasado para narrar el presente desde el Teatro Góngora de Córdoba

El Teatro Góngora de Córdoba acoge esta semana Still? (Tientos de la ruina futura) y Tránsito (Huyendo del ruido), dos propuestas artísticas nacionales dirigidas por la bailarina y coreógrafa Raquel Madrid y la cantante y compositora Rosario La Tremendita, respectivamente.

Con cinco intérpretes en escena y tres músicos sobre el escenario del teatro municipal, este jueves 15 de enero Still?, la premiada creación de 2Proposiciones Danza-Teatro, combinará danza, texto y música en directo en una experiencia escénica vibrante y profundamente humana.

Ambientada en el Pabellón del Futuro de la Expo ‘92, el espectáculo conecta especialmente con el público adulto, para quienes esta exposición internacional fue un símbolo generacional, pero también conquista a nuevas audiencias gracias a un lenguaje fresco, ágil y cercano.

El elenco está formado por Raquel Madrid, Sandra Ortega, Anna París, Arturo Parrilla y Cipri López. La música en directo corre a cargo de Bernardo Parrilla (vientos), Pablo Cabra (batería) y Juana Gaitán (guitarra). La iluminación es obra de Carmen Mori y la dramaturgia, de la autora onubense Ruth Rubio, recientemente galardonada con el Premio SGAE Jardiel Poncela 2025.

Por otro lado, este viernes 16 de enero llega a Córdoba el nuevo espectáculo de Rosario La Tremendita en estrecha colaboración con el maestro de la guitarra Dani de Morón. Como un capítulo previo a su próximo disco, la cantante y compositora emprende en Tránsito (Huyendo del ruido) un viaje musical y emocional hacia los cantes tradicionales que han sido piedra angular del flamenco, rescatándolos del olvido y proyectándolos hacia un nuevo universo sonoro.

Desde la sobriedad y la emoción más desnuda, Tránsito se convierte en un ritual de reencuentro con lo auténtico, con la memoria de los cantes y con un porvenir que sigue latiendo en su profundidad. Más que un concierto, es un acto de resistencia frente al ruido, un espacio donde el pasado y el futuro dialogan con emoción y profundidad, tal y como explica la artista.

El sábado 17 de enero concluye la agenda cultural de esta semana en el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) con las localidades agotadas en el Gran Teatro para disfrutar de El hijo de la cómica de Fernando Fernán Gómez e interpretada por José Sacristán.