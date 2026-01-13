'El Fantasma de la Ópera' llega al Gran Teatro de Córdoba en el mes de mayo

El exitoso musical El Fantasma de la Ópera recala en Córdoba como una de las paradas destacadas de su primera gira nacional. El Gran Teatro acogerá, del 15 al 24 de mayo, este emblemático montaje que ha conquistado a más de 300.000 espectadores durante sus dos temporadas en Madrid y que ahora inicia un recorrido por más de 20 ciudades españolas.

Córdoba se convierte así en una de las ciudades afortunadas en formar parte de esta gira histórica del musical más longevo y reconocido del teatro internacional, una producción de gran formato que mantiene intacto el espíritu del original estrenado en el West End en 1986.

El reparto

Daniel Diges será el encargado de dar vida a Erik, el atormentado Fantasma de la Ópera, acompañado por Ana San Martín en el papel de Christine Daaé y Rubén López como el vizconde Raoul de Chagny. El reparto cuenta además con artistas de primer nivel como Marta Pineda (Carlotta), Enrique R. del Portal y Eduardo Santamaría (Monsieur André y Firmin), Mario Corberán (Piangi), Isabel Malavia (Madame Giry) y Sofía Esteve (Meg Giry), junto a un amplio ensemble y elenco de swings. Manu Pilas y Judith Tobella alternan en los papeles protagonistas del Fantasma y Christine.

La dirección escénica corre a cargo de Federico Bellone, mientras que la dirección musical es de Julio Awad, ganador del Premio Talía 2024 por esta versión del musical.

Descuentos y promociones

Las entradas ya están a la venta e incluyen una promoción de lanzamiento del 20% de descuento para las funciones del 15 y 21 de mayo, válida hasta completar cupo. Además, se ofrecen importantes ventajas para grupos, con descuentos del 15% para compras de entre 10 y 20 entradas y del 20% para grupos de 21 a 50 personas, tanto en taquilla como en la web oficial.

Un clásico universal

Inspirado en la novela Le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux, el musical narra la historia de una misteriosa figura enmascarada que habita en los subterráneos de la Ópera de París y que se obsesiona con una joven soprano a la que guía musicalmente mientras siembra el terror a su alrededor. Su espectacular partitura incluye temas inolvidables como La música de la noche, Todo lo que te pido o la icónica obertura.

Desde su estreno, El Fantasma de la Ópera ha sido visto por más de 160 millones de personas en 195 ciudades y 21 idiomas, acumulando más de 70 premios teatrales y consolidándose como uno de los grandes referentes del teatro musical a nivel mundial.

Con su llegada al Gran Teatro, Córdoba se suma a la celebración de un espectáculo que combina emoción, música y una puesta en escena espectacular, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar en directo de uno de los grandes títulos de la historia del musical.