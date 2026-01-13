Exposiciones
Córdoba viaja hasta Asturias de la mano de María del Rosario y Afoco
La fotógrafa cordobesa presenta en Afoco un viaje emocional que une paisaje y recuerdos familiares
La fotógrafa cordobesa María del Rosario Blanco Molina inaugura este jueves 15 de enero su exposición Asturias en mi memoria en la Sala Gris de Afoco en Córdoba, donde permanecerá hasta el 2 de marzo de 2026. La muestra propone un viaje íntimo y emocional en el que cada fotografía refleja la belleza del paisaje asturiano y la profunda conexión de la autora con su familia y sus raíces.
La mirada de la autora
María del Rosario describe esta exposición como "un puente entre la tierra y mi familia asturiana". Cada imagen captura la luz, el mar y la montaña de Asturias, uniendo el lugar con los recuerdos y emociones más personales. Según la autora, la muestra comparte su mirada más íntima, en la que paisaje y memoria familiar se funden en un abrazo permanente.
Trayectoria
Nacida en Córdoba en 1973, María del Rosario se inició en la fotografía en 2015. Es miembro del colectivo ENFOCO desde 2017 y actualmente forma parte de su junta directiva. Ha participado en otras exposiciones como La fotografía, el autor y su obra (2022), La Mezquita-Catedral, mi objetivo entre culturas (2023), Con alma de mujer, Expo-Salidas y Santos 24 (2024), así como Flores de Palacio y Lugares Abandonados (2025).
Su trabajo ha recibido reconocimientos como el Segundo Premio en el Concurso de Cementerios CECOSAM (2022) y menciones en distintos rallyes fotográficos provinciales. Además, ha publicado fotografías en los libros Dónde queremos estar (2022) y Las Gaias (2024), y participó en la XIX Bienal de Fotografía de Córdoba (2025) en la colectiva Escúchame organizada por la Asociación de Fotógrafas Cordobesas.
Fechas y horario
La exposición se podrá visitar del 15 de enero al 2 de marzo de 2026 en AFOCO. La inauguración será el jueves 15 de enero a las 20:30 horas. El horario de visita será lunes y jueves de 20:00 a 22:00 horas.
