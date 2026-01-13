Córdoba acoge un ciclo dedicado al cine portugués

La Filmoteca de Andalucía en Córdoba se suma al Ciclo Cinema Portugués, un programa itinerante organizado por la Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, en colaboración con otras filmotecas españolas y con el apoyo de la Filmoteca Española, que ha subtitulado varios títulos.

Historia y géneros

El ciclo ofrece un recorrido por la historia del cine portugués, mostrando distintas épocas, géneros y corrientes estéticas. La programación en Córdoba arranca el 14 de enero con Fado, história d’uma cantadeira (1947), un melodrama musical protagonizado por Amália Rodrigues que retrata la Lisboa de la posguerra.

Revolución y memoria

El 21 de enero se proyecta As Armas e o Povo (1975), que documenta la Revolución de los Claveles y las celebraciones del Primero de Mayo en Lisboa. El 4 de febrero llega Máscaras (1976), un testimonio etnográfico sobre los rituales populares de Trás-os-Montes.

Conflicto y literatura

El 11 de febrero se exhibe Acto dos Feitos da Guiné (1980), que aborda la Guerra Colonial portuguesa. El 18 de febrero, Francisca (1981), inspirada en Agustina Bessa-Luís, explora amor, destino y escritura.

Cine contemporáneo

En marzo, el 4 de marzo se proyecta Silvestre (1981), debut de Maria de Medeiros; el 11 de marzo, O Sangue (1990), obra central del cine portugués contemporáneo en blanco y negro; y el 18 de marzo, Xavier (2001), retrato de la juventud portuguesa a finales del siglo XX. Todas las películas se proyectarán a partir de copias digitalizadas por la Cinemateca Portuguesa, dentro del Plan de Digitalización del Cine Portugués, reforzando la colaboración internacional y acercando a Córdoba un cine que dialoga con la historia, la memoria y la cultura portuguesa.