El Centro Cultural de Fundación Caja Rural del Sur acoge una exposición colectiva de 29 creadoras cordobesas

La sala de exposiciones del Centro Cultural José Luis García Palacios en Córdoba inaugura este miércoles 14 de enero una exposición colectiva con 29 artistas femeninas de la ciudad, organizada por ALIPA Cañete y comisariada por Pepe Cañete y Lola J. Valiente. El acto de apertura comenzará a las 19.00 horas y la muestra permanecerá abierta al público hasta el 13 de febrero, con horario de mañana, de 11.00 a 13.30 horas, y de tarde, de 18.00 a 21.00 horas.

Diversidad de técnicas y estilos

La exposición reúne a creadoras con trayectorias consolidadas y otras jóvenes promesas, mostrando una amplia diversidad de técnicas y soportes. Entre ellas destacan: Rita Ruthowski, Julia Hidalgo, Isabel Jurado, María Teresa García, Ángeles Alcántara, María José Ruíz, María José Bellido, Lola J. Valiente, Pilar Argudo, Rosa de Gabriel, Eva Vega; la instalación sonora de Carmen Osuna; los dibujos de Marta Morón y Lucía Gutiérrez; las esculturas de Ainhoa Díaz, Marta Campos, Teresa Guerrero y Sofía Ostos; el grabado de Maca Horcas; las acuarelas de Dolores García y Salomé Jiménez; los collages de María José Ruíz Navarro, Rosa Illanes y Mariló Fernández; la fotografía impresa en papel de algodón de Nieves Galiot; y las jóvenes creadoras Inmaculada Gutiérrez y Laura Vinós.

Arte femenino en Córdoba

Según Pepe Cañete Martínez, presidente de ALIPA Cañete, "la presencia de artistas femeninas en exposiciones, tanto individuales como colectivas, demuestra que están adquiriendo un protagonismo activo que desafía la histórica falta de visibilidad del arte femenino". Añade que esta muestra permite contemplar trabajos de artistas conocidas a nivel nacional e internacional, así como de creadoras que están despuntando en innovación artística, ofreciendo un panorama representativo del estado actual del arte femenino en Córdoba y su provincia.

Temáticas y enfoques

La exposición refleja cómo las artistas cordobesas exploran temáticas diversas, desde la personalidad y la historia hasta la mitología, la crítica social, la ecología y la memoria. La pluralidad de técnicas, soportes y estilos da lugar a obras figurativas cargadas de símbolos y metáforas, así como piezas que se acercan progresivamente a la abstracción. Para Cañete, "la novedad de esta exposición radica en reunir un número tan amplio de creadoras cordobesas, algo que no tiene precedentes en la historia reciente de la ciudad".

La muestra constituye, así, un evento cultural destacado, que pone en valor el trabajo y la creatividad de las mujeres artistas locales, invitando al público a descubrir la riqueza y diversidad del arte contemporáneo en Córdoba.