Cada campaña de Navidad actúa como un termómetro para el sector del libro. No solo por el volumen de ventas que concentra, sino porque revela hábitos, tendencias y cambios en la forma de comprar y leer. El balance de las pasadas fiestas en Córdoba deja una lectura compartida por librerías independientes, grandes cadenas, superficies comerciales y editoriales: el libro ha vuelto a funcionar con solidez como regalo, consolidando una tendencia que comenzó a afianzarse especialmente tras la pandemia, donde mucha gente descubrió, o redescubrió, la magia detrás de un libro.

No se trata de un crecimiento explosivo ni de un escenario eufórico, pero sí de una estabilidad que permite afrontar 2026 con prudencia y cierta confianza.

Regalar libros

Uno de los aspectos más repetidos por los profesionales del sector es el cambio en el comportamiento del comprador. En librerías como El Reino de Agartha o Librería Luque se ha detectado una mayor anticipación en las compras. Frente a otros años marcados por la prisa de última hora, muchos clientes llegaron con tiempo, con ideas claras o incluso con títulos ya identificados semanas antes.

El libro sigue siendo el regalo que marca la diferencia

En parte, afirma Maribel Molina, librera de El Reino de Agartha, influyó la celebración de la Feria del Libro en otoño, «que permitió a muchos lectores tomar nota de novedades y decidir con calma qué regalar». A ello se suman los encargos previos por teléfono o mensajería, una fórmula cada vez más habitual que refuerza la idea del libro como un regalo reflexionado y no improvisado.

Desde la cadena Casa del Libro, su responsable, Antonio Francisco Sánchez, subraya que el libro no «solo es un regalo, sino también una forma de ocio y escape que ha ganado peso desde la pandemia. Muchos lectores han descubierto que el libro en papel sigue ofreciendo una experiencia única, pasar páginas, sumergirse en historias y sentir el objeto físico, algo que se valora especialmente a la hora de regalarlo.

Desde todos los ámbitos se coincide en señalar una de las grandes fortalezas del libro como regalo: su capacidad de adaptación. Hay libros para todos los gustos, edades y presupuestos, desde pequeños detalles hasta ediciones más ambiciosas. Esa amplitud convierte al libro en un obsequio accesible, pero también cargado de significado, un regalo especial, pensado específicamente para la persona.

En grandes superficies como El Corte Inglés se destaca precisamente esa combinación de variedad y rango de precios, que permite que el libro siga siendo una opción recurrente en Navidad. Una percepción que comparten las cadenas especializadas y las librerías independientes, aunque estas últimas subrayan, además, el componente personal del consejo y la recomendación que puedes encontrar en sus espacios.

Libros favoritos

En cuanto a los títulos más regalados, el comportamiento ha sido bastante homogéneo. Los premios Planeta vuelven a situarse entre los libros más vendidos, tanto en grandes superficies como en librerías, junto a autores de amplio recorrido y gran reconocimiento popular. Son los llamados regalos seguros, elegidos por lectores habituales y ocasionales.

Casa del Libro confirma que el último título de Dan Brown ha sido uno de los más vendidos, así como otras novelas de intriga y los libros destacados en las listas de más vendidos. La combinación de títulos populares y novedades editoriales asegura que cada lector pueda encontrar un regalo adecuado para cada destinatario.

1. El interior de la Librería Luque, con clientes mirando y comprando algunos de sus libros. / A.J. GONZÁLEZ

Junto a ellos, han tenido una presencia destacada las novedades juveniles, un segmento que sigue creciendo y que se consolida como uno de los motores del sector.

En las librerías independientes como el Reino de Agartha, además, han funcionado especialmente bien los álbumes ilustrados, las ediciones especiales, los clásicos anotados y los libros con un cuidado diseño, que refuerzan el atractivo del libro como algo que va más allá incluso de las palabras y sirve también como un objeto de colección.

También se mantiene el interés por los premios literarios más allá del Planeta -Nobel, Cervantes o Princesa de Asturias- y por el ensayo, la filosofía o la sociología, así como por autores locales y títulos vinculados a la historia y la identidad de la ciudad de Córdoba, tanto por parte de turistas que quieren llevarse un recuerdo especial de la ciudad, como por los propios cordobeses que quieren apostar por lo local o conocer más sobre su tierra natal.

Expectativas próximas

Pasada la intensidad de la campaña navideña, el sector entra en una etapa más lenta. Librerías independientes reconocen que los primeros meses del año son tradicionalmente más complicados, a la espera de nuevas novedades editoriales y de la reactivación del consumo cultural. Aunque en fechas como San Valentín o el Día del Padre, vuelven las ganas de regalar libros a los seres queridos, de demostrar amor a través de letras compartidas.

Tanto grandes superficies como La Casa del Libro como librerías más pequeñas añaden que, más allá de la venta directa, sus espacios también funcionan como lugares de encuentro, donde los lectores pueden intercambiar impresiones sobre sus lecturas, participar en clubes de lectura adultos y juveniles y acercarse a recomendaciones personalizadas de los libreros.

En este contexto, muchas librerías refuerzan su papel como espacios culturales y de encuentro. Clubes de lectura, presentaciones, actividades infantiles y juveniles forman parte de la estrategia para 2026, con el objetivo de fidelizar lectores y mantener una relación más continuada con el público, más allá de las fechas señaladas. Espacios como Crash Comics, librería especializada en cómics, juegos de mesa y rol y merchandasing, prometen, una vez más, un año lleno de novedades, de encuentros y de eventos temáticos como los que lleva haciendo ya varios años.

Editoriales

El balance positivo de la Navidad no se limita a las ventas en librerías; también se refleja en el trabajo de las editoriales cordobesas, que mantienen viva la producción literaria y cultural en la ciudad. Almuzara, Utopía Libros, Cántico o El Paseíllo han presentado ya sus novedades para 2026, mostrando un compromiso firme con el libro en papel y con la diversidad de géneros.

Almuzara, conocida por su narrativa contemporánea y ensayo, apuesta por títulos que combinan calidad literaria y relevancia social. Cántico sigue recuperando clásicos y editando narrativa contemporánea e internacional con cuidado y mucho mimo.

Utopía Libros, por su parte, se centra en la literatura, la cultura y la sociedad, con un catálogo de fondo y títulos cuidados en diseño, tipografía y encuadernación, buscando que cada libro sea duradero y singular. Su labor combina compromiso editorial con calidad física, reforzando la presencia del libro en papel como objeto cultural.

Estas editoriales, trabajando en estrecha relación con las librerías, aseguran que Córdoba ofrezca títulos únicos y de calidad durante todo el año, complementando los grandes lanzamientos comerciales y manteniendo vivo el interés del lector local.

Jóvenes lectores

Uno de los datos más alentadores que comparten libreros y editores es la paulatina incorporación de lectores jóvenes.

Géneros como la fantasía, la literatura romántica, el cómic, el manga o la novela gráfica están actuando como puerta de entrada al libro en papel para nuevas generaciones.

Aunque el tramo adolescente y joven-adulto sigue siendo el más difícil de fidelizar, se percibe un avance constante. En el ámbito infantil, el libro continúa siendo uno de los regalos estrella, reforzando la transmisión del hábito lector desde edades tempranas.

Antonio Francisco Sánchez, de Casa del Libro, confirma que «los jóvenes cada vez se interesan más por colecciones y sagas juveniles», y que esa introducción temprana al hábito de la lectura «asegura la continuidad del mercado a medio y largo plazo».

Maribel Molina, de El Reino de Agartha, señala que «los chavales jóvenes cada vez compran más libro en papel, sobre todo ediciones cuidadas y literatura de fantasía. Además, los niños pequeños disfrutan formando sus propias colecciones desde bien pequeños, impulsados por los padres que fomentan la lectura».

Esther Luque, de Librería Luque, coincide y añade: «Se van viendo más pandillas de gente joven entrando en la librería. Gracias a géneros como la fantasía, la romántica, el cómic, el manga y la novela gráfica, están empezando a interesarse por la lectura y a introducirse poco a poco en el libro en papel».

Futuro

El sector del libro no vive un momento de expansión sin límites, pero tampoco de retroceso como a algunos les puede llegar a parecer, y la ciudad de Córdoba lo confirma. Librerías y editoriales coinciden en que se trata de un ámbito frágil pero resistente, sostenido por lectores fieles y por la capacidad del libro para adaptarse a los distintos cambios de consumo y de hábitos culturales.

La campaña navideña vuelve a demostrar que el libro sigue ocupando un lugar central como regalo, además, un regalo muy especial. No solo por lo que cuenta, sino por lo que representa: tiempo, atención y una experiencia que va más allá de lo inmediato.

En ese equilibrio entre tradición y adaptación se mueve un sector que, sin alardes, sigue escribiendo su futuro página a página y afronta 2026 con ganas e ilusión.