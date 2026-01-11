La Diputación de Córdoba impulsa siete proyectos audiovisuales

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha dado a conocer el programa ‘Toma Primera’, “propuesta que pusimos en marcha en el año 2022 con el objetivo de apoyar, visibilizar y fortalecer el sector audiovisual de la provincia”.

De este modo lo ha explicado Duque, quien ha matizado que “esta iniciativa nacía con una doble vocación, acompañar a las producciones audiovisuales en sus procesos de creación y generar espacios de encuentro, reflexión y trabajo conjunto para el sector”.

'Toma Primera'

Así, ha continuado, “a lo largo de estos años de trayectoria, ‘Toma Primera’ se ha consolidado como una herramienta útil y reconocida, contribuyendo al desarrollo de proyectos que han alcanzado festivales de primer nivel, reconocimientos nacionales y una notable proyección de Córdoba”.

El delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, durante la rueda de prensa. / CÓRDOBA

“Este programa se puso en marcha en torno a unas jornadas que reunieron a profesionales de la creación, la producción, la gestión cultural y los festivales, generando un espacio conceptual que sirvió como hoja de ruta para el desarrollo de esta propuesta”, ha especificado Duque.

Para el responsable de Cultura de la institución provincial, “estamos ante una apuesta decidida por la cultura audiovisual como motor creativo, económico y social y una herramienta fundamental para seguir construyendo futuro desde el cine y la creación contemporánea”.

Proyectos

Duque ha hecho referencia, además, a que “durante su primer año de trayectoria se apoyaron tres proyectos que representan la diversidad y calidad del audiovisual cordobés y andaluz. Hablamos de El último concierto, largometraje documental que reflexiona sobre el rock como actitud vital y memoria cultural; Eterna, documental biográfico sobre la artista Gata Catttana, figura fundamental de la cultura contemporánea andaluza y Slasher, largometraje de ficción que revisita el género de terror desde una mirada original y autoral”.

En el año 2023, el programa ‘Toma Primera’ dio un salto cualitativo, apoyando un mayor número de producciones y alcanzando una notable presencia en el Festival de Cine de Málaga con propuestas como Orgullo vieja, documental que reivindica la visibilidad y el talento de mujeres mayores que deciden subirse a los escenarios; y Los restos del pasar, largometraje dirigido por Luis Soto Muñoz y Alfredo Picazo, galardonado con importantes reconocimientos. Del mismo modo, se apostó por Solos en la noche, largometraje del director cordobés Guillermo Rojas.

Ya en 2024, ‘Toma Primera’ continuó su labor de apoyo con especial atención al cortometraje y al talento emergente apostando por propuestas como All you need is love, cortometraje ambientado en la España de los años 60 que reflexiona sobre el papel de la mujer, la represión y la influencia cultural de los Beatles.

El pasado año, el programa siguió creciendo con el apoyo a nuevos proyectos que profundizan en la memoria, la inclusión y los valores sociales. Solo pienso en ti fue la obra apoyada, documental inspirado en la célebre canción de Víctor Manuel que narra la historia real de Mariluz y Antonio, una pareja de personas con discapacidad que desafió los prejuicios sociales.