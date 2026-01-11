‘Asesinato en el Orient Express’ llegará al Gran Teatro de Córdoba

El Gran Teatro de Córdoba acogerá el día 2 de mayo, a las 20,00 horas, la puesta en escena de la archiconocida novela de misterio Asesinato en el Orient Express, obra de Agatha Christie que ha sido adaptada por Ken Ludwig para llevarla a las tablas y que, en esta ocasión, tendrá a Juanjo Artero en el papel del detective Hércules Poirot y a José Saiz en la dirección.

Tal y como recoge el dossier de la obra, consultado por Europa Press, Asesinato en el Orient Express llegará a Córdoba de la mano de "once intérpretes y una brillante caracterización", lo que se suma a una "puesta en escena impactante y una buena dosis de suspense" para dar vida al "misterio más emblemático" de Agatha Christie.

La obra de Agatha Christe cuenta cómo, durante un invierno en los años 30, Hércules Poirot viaja en el Orient Express, cuando, en plena noche, una tormenta aísla el tren y, a la mañana siguiente, uno de los pasajeros aparece asesinado. Con el asesino aún a bordo, Poirot se enfrenta a uno de los casos más desafiantes de su carrera.

Cartel de la puesta en escena de 'Asesinato en el Orient Express'. / CÓRDOBA

A Juanjo Artero, caracterizado como Hércules Poirot, lo acompañan los actores Jaime Vicedo, como Monsieur Bouc; Helena Font, en el papel de Mary Debenham, y Ricardo Saiz, que se pone en la piel de Hector McQueen. A todos ellos se suman Juanan Lucena (S. Ratchett/C. Arbuthnot); Paco Pellicer (Michel); Mónica Zamora (Princesa Dragomiroff); Carmen Higueras (Greta Ohlsson); Candela Granell (Condesa Andrenyi); Estela Muñoz (Helen Hubbard) y Fidel David, como mozo de equipaje.

Las entradas para el espectáculo, cuya duración es de unos 90 minutos, ya están a la venta en la web del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en el enlace, con precios que van desde los diez hasta los 24 euros.