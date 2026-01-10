Visitas guiadas para conocer al hermano ‘eclipsado’ de la saga Romero de Torres

El Museo de Bellas Artes de Córdoba pone en marcha un programa de visitas guiadas para acercar al público la exposición Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social, una muestra que recupera la figura y la obra de uno de los artistas más singulares de la saga Romero de Torres. Las visitas arrancarán el 11 de enero a las 11.00 y se celebrarán todos los domingos de enero y febrero de 2026, con entrada libre hasta completar aforo.

La iniciativa busca profundizar en el contenido de una exposición que reúne un total de 73 obras, en su mayoría inéditas, y que podrá visitarse hasta febrero en varias salas de la planta superior del museo. El recorrido guiado permitirá contextualizar la producción artística de Rafael Romero de Torres, coincidiendo con el 160 aniversario de su nacimiento, y ofrecer al visitante una lectura más completa de su evolución estética y temática.

La exposición

Rafael Romero de Torres (1865-1898), hermano de Julio Romero de Torres, fue el segundo hijo de Romero Barros y el primero que siguió sus pasos artísticos, como después harían sus hermanos Enrique y Julio Romero de Torres. No legó destacadas pinturas y dibujos: su prematura muerte a los 33 años truncó una prometedora carrera y dejó un vacío en el panorama artístico de fines del siglo XIX. Así lo presentó Francisca López, comisaria de la exposición y experta en la familia, que busca promover el reconocimiento del hermano "eclipsado" por Julio y "tradicionalmente olvidado por la historiografía".

La muestra está compuesta por dibujos y pinturas procedentes en su mayor parte de los fondos del propio Museo de Bellas Artes de Córdoba, a los que se suman cuatro obras cedidas por la Diputación de Córdoba y otras dos pertenecientes a colecciones particulares, concretamente las de Rafael Carrillo y José Manuel Martín. Muchas de estas piezas permanecían hasta ahora fuera del circuito expositivo habitual, lo que convierte la exposición en una oportunidad única para descubrir facetas menos conocidas del artista.

Bajo el título Del academicismo al realismo social, el discurso expositivo se articula en distintas secciones temáticas que recorren las principales etapas de la trayectoria de Romero de Torres. Desde su formación académica y su etapa en Roma hasta los personajes bíblicos, el retrato y el costumbrismo, la muestra se adentra también en sus obras de mayor carga crítica y social, así como en las denominadas «cartas ilustradas», un formato singular dentro de su producción.