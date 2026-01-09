Quince años de arte contemporáneo en el corazón de la Córdoba tabernera

El Salón Museo Arroyo Ceballos cumple quince años desde su inauguración en la Sociedad de Plateros de María Auxiliadora, consolidándose como un espacio cultural singular en Córdoba donde el arte contemporáneo convive con la historia, la gastronomía y la tradición tabernaria de la ciudad.

Inaugurado en enero de 2011, el museo nació con una idea muy clara: conjugar el arte moderno con un entorno histórico. Así lo explica el propio artista Francisco Arroyo Ceballos, impulsor del proyecto junto a Manuel Bordallo, gerente del espacio. "Pretendíamos aunar el arte cordobés, incluso el arte moderno, con lo ancestral que suponía una bodega tan histórica como la Sociedad de Plateros", señala.

Un espacio donde la obra dialoga con la historia

Uno de los grandes valores del Salón Museo es su integración natural en una taberna centenaria. Lejos de resultar un contraste forzado, la convivencia entre la obra contemporánea y el espacio tradicional se ha convertido en su principal seña de identidad. "La obra dialoga con el espacio", afirma Arroyo. "A la gente le sorprende encontrar una obra tan moderna en un lugar tan tradicional, pero la sorpresa es muy positiva", afirma Bordallo.

Durante estos 15 años, por el Salón Museo han pasado miles de personas, muchas de ellas visitantes de fuera de Córdoba que descubren el espacio de forma inesperada y se detienen a contemplar las obras y a interesarse por su autor.

Salón Museo Arroyo Ceballos cumple 15 años / Paula Ruiz / COR

Cultura, gastronomía y sinergias creativas

El Salón Museo Arroyo Ceballos no es solo una sala expositiva. A lo largo de su trayectoria se ha consolidado como un punto de encuentro cultural, donde se desarrollan actividades que combinan distintas disciplinas. "Se crea una sinergia entre la parte artística, la literaria y lo gastronómico", explica el artista. "Aquí se hacen charlas de poesía, rutas poéticas y también maridajes con los vinos de nuestra tierra", señala.

El espacio cuenta, además, con una biblioteca de intercambio de libros, reforzando su vocación como lugar abierto a la participación y al diálogo cultural.

Un aniversario para recordar los orígenes

El recuerdo de la inauguración sigue muy presente tanto para el artista como para la dirección del museo. Aquel día reunió a un numeroso público y a personalidades del ámbito cultural, social e institucional. "La inauguración fue algo muy importante, vino mucha gente relevante e interesada en la obra", recuerda Arroyo Ceballos, que guarda ese momento con especial cariño.

Este aniversario se vive también como una oportunidad para dar mayor difusión al Salón Museo, ya que, como explican artista y gerente, muchos visitantes todavía descubren el espacio por primera vez pese a haber pasado antes por la taberna.

Obras únicas visibles solo en este museo

Y, sin duda, la colección permanente del Salón Museo es el gran atractivo del lugar. Entrando a la taberna y atravesando su bonito y tradicional patio, se encuentra la famosa sala en la que se pueden contemplar las obras únicas de Francisco Arroyo Ceballos, obras que no se exhiben en ningún otro lugar del mundo. “Aquí hay obras en acrílico que fueron iniciales y que no he vuelto a hacer. Es el único sitio donde se pueden ver”, explica el artista.

Salón Museo Arroyo Ceballos cumple 15 años / Paula Ruiz / COR

Junto a estas piezas tempranas, el museo alberga obras realizadas con su técnica habitual, así como varias pertenecientes a la reconocida serie Ambiente, una de las más representativas de su trayectoria.

Un impacto positivo en la cultura cordobesa

Desde su apertura, el Salón Museo ha tenido un impacto positivo en la vida cultural de Córdoba, atrayendo tanto a público general como a artistas interesados en el espacio.

Para Manuel Bordallo, gerente del museo, el proyecto demuestra que la cultura puede integrarse de forma natural en lugares tradicionales. "Esto demuestra que se puede conjugar el arte con la gastronomía y con las tabernas", afirma Bordallo.

El espacio ha servido también como escenario para producciones audiovisuales, con grabaciones de cortometrajes y programas para televisiones nacionales e internacionales.

Un proyecto con continuidad y vocación de futuro

Lejos de ser un proyecto cerrado, el futuro del Salón Museo pasa por seguir mostrando la obra, incorporar nuevas piezas y mantener viva la programación cultural. "La idea es seguir enseñando y seguir mostrando el arte que he desarrollado", señala Arroyo, que destaca la importancia de mantener ese diálogo entre lo histórico y lo contemporáneo.

Por su parte, Manuel Bordallo subraya la continuidad del proyecto y su arraigo en la bodega centenaria. "Esta obra va a permanecer aquí durante muchos años", afirma, garantizando la continuidad del espacio y su filosofía cultural, ya que cuando él se jubile ya está su hija dispuesta a continuar con este legado.

La cultura como eje de identidad

Tanto Arroyo como Bordallo coinciden en la importancia de seguir promoviendo la cultura en Córdoba, tanto dentro como fuera de la ciudad. "La gastronomía es cultura, todo es cultura", defiende Bordallo. "De ahí nació este salón museo: para desarrollar y promocionar la cultura".

A sus quince años, el Salón Museo Arroyo Ceballos se consolida como un espacio donde tradición y vanguardia conviven de forma natural, enriqueciendo la vida cultural de Córdoba y reafirmando su compromiso con el arte y la ciudad.