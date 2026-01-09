Bruno Mars anuncia su nueva gira internacional que incluye una parada en Madrid

El cantante estadounidense Bruno Mars ha anunciado su nueva gira internacional que le llevará este 2026 por grandes estadios de América y Europa con su último álbum titulado 'The Romantic', que incluye una parada en Madrid el 10 de julio en el Riyadh Metropolitano.

Según su página web, la gira durará seis meses y se iniciará en Las Vegas (EE.UU.) en abril y finalizará en Vancouver (Canadá) en octubre.

Acompañando a Mars en todas las fechas estará su colaborador de Silk Sonic, Anderson Paak, como DJ Pee Wee. Los teloneros incluyen a Victoria Monét, Raye y Leon Thomas.

'The Romantic Tour' es una producción de Live Nation, abarca casi 40 espectáculos en Norteamérica y Europa y en ella pondrá en escena las nuevas composiciones de su primer álbum de estudio en seis años.

El cantante y compositor nacido en Hawái anuncio en su perfil de redes sociales esta semana que 'The Romantic' será su cuarto álbum de estudio y su primer trabajo en solitario desde '24K Magic', lanzado en 2016.

En un post en la red X aparece lo que podría ser la carátula de este álbum con el retrato del cantante en blanco y negro y enmarcado con flores.

Su último proyecto se materializó en 2021, como parte de Silk Sonic junto a Anderson Paak, con el disco 'An Evening With Silk Sonic', que les valió los premios Grammy a la grabación del año, canción del año, mejor interpretación de 'R&B' y mejor canción de 'R&B', recuerda la revista Variety.

Aunque Mars ha estado alejado de los focos como solista, pasó 2025 dominando las listas de éxitos con diversas colaboraciones. 'Die With a Smile', su dueto con Lady Gaga, fue uno de los sencillos más exitosos del año, coronando el Billboard Hot 100 durante cinco semanas no consecutivas y convirtiéndose en la canción que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify, señala la publicación.