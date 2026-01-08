Guía de los conciertos de 2026 en Córdoba: artistas, fechas confirmadas y entradas

El 2026 promete ser un año de mucha música en Córdoba a medida que la capital se confirma como una de las paradas del circuito nacional de conciertos, con una amplia agenda de citas musicales ya confirmadas hasta la fecha y que aún tiene pendiente confirmar el cartel del 45º Festival de la Guitarra de Córdoba y del Califas Fest, que volverá a convertir en punto neurálgico musical la plaza de toros.

Córdoba confirma así la buena salud de su agenda de conciertos, con los escenarios de los teatros municipales del Teatro de la Axerquía, Gran Teatro y Teatro Góngora, la plaza de Toros ‘Los Califas’, el recinto ferial de El Arenal y las salas de conciertos.

Una imagen del cartel de la gira de La Oreja de Van Gogh. / CÓRDOBA

A la espera de lo que deparen los próximos meses y los carteles aún por confirmar, la capital comienza el año con 30 conciertos y un festival de techno y reguetón ya marcados en la agenda.

Estos son los conciertos en Córdoba para 2026

Hasta la fecha, los conciertos programados en Córdoba para 2026 son los siguientes:

Samuraï. En la Sala Impala, 16 de enero.

En la Sala Impala, 16 de enero. Zahara. En la Sala Impala, 24 de enero.

En la Sala Impala, 24 de enero. Laura Gallego. En el Gran Teatro, el 24 de enero.

En el Gran Teatro, el 24 de enero. Ángel Stanich. Sala Hangar, 6 de febrero,

Sala Hangar, 6 de febrero, Javi Medina. En la Sala Impala, 7 de febrero.

En la Sala Impala, 7 de febrero. Quique González. En la Sala Impala, 13 de febrero.

En la Sala Impala, 13 de febrero. La Paloma. Sala Hangar, 13 de febrero,

Sala Hangar, 13 de febrero, Barry B. En la Sala Impala, 14 de febrero.

En la Sala Impala, 14 de febrero. Carlos Ares. En la Sala Impala, 21 de febrero.

La cantante Zahara actuará en la Sala Impala. / CÓRDOBA

Mezquita. En el Teatro Góngora, el 21 de febrero.

En el Teatro Góngora, el 21 de febrero. Veintiuno. En la Sala Impala, 21 de marzo.

En la Sala Impala, 21 de marzo. Cantores de Híspalis. En la Plaza de Toros, 28 de marzo.

En la Plaza de Toros, 28 de marzo. Paula Mattheus. En la Sala Impala, 28 de marzo.

En la Sala Impala, 28 de marzo. Ruth Lorenzo. En la Sala Impala, 4 de abril.

En la Sala Impala, 4 de abril. Fito y Fitipaldis. En la Plaza de Toros, 10 de abril.

En la Plaza de Toros, 10 de abril. Chica Sobresalto. En la Sala Impala, 25 de abril.

En la Sala Impala, 25 de abril. Maldita Nerea. En la Sala Impala, 9 de mayo.

En la Sala Impala, 9 de mayo. Mago de Oz. En el Teatro de la Axerquía, 15 de mayo.

En el Teatro de la Axerquía, 15 de mayo. Antoñito Molina. En el Teatro de la Axerquía, 5 de junio.

En el Teatro de la Axerquía, 5 de junio. Sergio Dalma. En el Teatro de la Axerquía, 13 de junio.

En el Teatro de la Axerquía, 13 de junio. Hombres G. Córdoba Live en El Arenal, 19 de junio.

Antonio Orozco repite este año en Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

Sidecars. En la Plaza de Toros, 19 de junio.

En la Plaza de Toros, 19 de junio. Dani Martín. Córdoba Live en El Arenal, 20 de junio.

Córdoba Live en El Arenal, 20 de junio. La Oreja de Van Gogh. Córdoba Live en El Arenal, 4 de julio.

Córdoba Live en El Arenal, 4 de julio. Chayanne. Córdoba Live en El Arenal, 10 de julio.

Córdoba Live en El Arenal, 10 de julio. Antonio Orozco. En la Plaza de Toros, 11 de septiembre.

En la Plaza de Toros, 11 de septiembre. Miguel Poveda. En la Plaza de Toros, 12 de septiembre.

En la Plaza de Toros, 12 de septiembre. Marta Santos. En la Plaza de Toros, 2 de octubre.

En la Plaza de Toros, 2 de octubre. Medina Azahara. Teatro de la Axerquía, 17 de octubre.

Teatro de la Axerquía, 17 de octubre. OBK. En la Sala Impala, 17 de octubre.

La despedida de Medina Azahara

El Teatro de la Axerquía será testigo el 17 de octubre uno de los conciertos más emblemáticos del cartel de este año: la despedida de Medina Azahara y con el que ponen el broche a más de cuatro décadas de trayectoria. La Axerquía será testigo de un espectáculo que repasará los grandes himnos de un grupo que ha marcado a varias generaciones y que forma parte esencial de la identidad musical de Córdoba.

Concierto de Medina Azahara en el Teatro de la Axerquía. / Manuel Murillo

Festival Crazy World

Nueva edición, y ya van seis, del Festival Crazy World en Córdoba, que convertirá el recinto ferial de El Arenal en el epicentro del techno y reguetón para dar la bienvenida a la primavera en la capital.

Esta nueva edición, titulada ‘La primavera empieza bailando’, contará con dos escenarios: techno y reguetón. Como es habitual, cada escenario tendrá un ambiente y estilo diferenciados. A la espera de la confirmación de los primeros nombres en cartel, la organización apunta a la presencia de más de 20 artistas.

La cita es el sábado 21 de marzo, a partir de las 17.00 horas en una fiesta que se prolongará hasta bien entrada la madrugada con 12 horas de música ininterrumpida.

Festival de la Guitarra 2026

A la espera de que se confirmen los primeros nombres, el Festival de la Guitarra de Córdoba celebra este 2026 su 45ª edición. Con fechas aún por determinar, está previsto que se celebre del 1 al 11 de julio, con 11 días de un programa de conciertos, espectáculos y formación, que tendrán como escenario el Gran Teatro, La Axerquía y el Teatro Góngora.

Los Califas Fest

Coincidiendo con el inicio del verano, la plaza de toros de ‘Los Califas’ volverá a vibrar con la música del Califas Fest, con una programación que previsiblemente tendrá lugar entre los meses de junio, primeros de julio, septiembre y octubre. El año pasado, la cita contó con 13 conciertos, entre los que destacaron los de Raphael, Sebastián Yatra, Vanessa Martín, Camela o Leiva.

Entradas

Las entradas de la mayoría de los conciertos ya están a la venta en la web del IMAE, del Córdoba Live, Los Califas y las webs de las salas de conciertos.