El Festival Crazy World vuelve a Córdoba para celebrar la primavera: fecha, horarios, artistas y entradas

Nueva edición, y ya van seis, del Festival Crazy World en Córdoba, que convertirá el recinto ferial de El Arenal en el epicentro del techno y reguetón para dar la bienvenida a la primavera en la capital.

El evento espera repetir el éxito de las últimas convocatorias, como la del pasado 20 de septiembre, que reunió a más de 8.000 personas que pudieron disfrutar de una sesión de música ininterrumpida durante casi 12 horas de música.

Fechas del Crazy World en Córdoba

La fecha escogida para el próximo Festival Crazy World en Córdoba es el sábado 21 de marzo de 2026, justo un día después del inicio de la primavera. La fiesta empezará a las 17.00 horas y se espera que se prolongue hasta las 5.00 horas.

Cartel del Crazy World

Esta nueva edición, titulada ‘La primavera empieza bailando’, contará con dos escenarios: techno y reguetón. Como es habitual, cada escenario tendrá un ambiente y estilo diferenciados.

La organización indica que la cita contará con más de 20 artistas y próximamente confirmarán los primeros artistas.

El techno del Crazy World llena de fiesta El Arenal / Manuel Murillo

Entradas para el Crazy World