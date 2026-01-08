Circo acrobático de China, góspel y rock & roll sacian la sequía de ocio en Córdoba el primer finde tras las navidades

La agenda de cultura y ocio de este fin de semana en Córdoba sufre la resaca de las navidades con tímida oferta de propuestas para un año que empieza a cámara lenta tras tantas semanas entregados a la fiesta y con una potente sucesión de eventos.

Además de la exposición sobre El Despertar a la vida en Egipto, que prosigue su calendario en Orive y Vimcorsa, las citas se completan con el Circo Acrobático de China en el Gran Teatro, un concierto de góspel y sesión de rock & roll en el Ambigú.

Gran Circo Acrobático de China

Dentro de su gira, que incluye una veintena de funciones únicas en España, el Gran Circo Acrobático de China recala en Córdoba del 8 al 10 de enero con cinco funciones en el Gran Teatro. El espectáculo reúne a una treintena de artistas internacionales y narra la historia de un niño soñador que se adentra en un mundo de fantasía, en el que aparece una hermosa Hada Fénix que vuela sobre el mar. Entradas a la venta aquí.

Espectáculo del Gran Circo Acrobático de China. / CÓRDOBA

Mississippi Gospel Choir

Este viernes 9 de enero, el Palacio de Congresos de Córdoba acoge el concierto de Mississippi Gospel Choir. El conjunto presenta un espectáculo completamente renovado coincidiendo con su decimoctava gira, protagonizado por 20 artistas, que propone un intenso viaje sonoro desde los espirituales del siglo XIX hasta las emblemáticas marchas por la libertad, incluyendo himnos universales como Oh Happy Day! En esta ocasión, la propuesta se enriquece con vibrantes ritmos de funk y blues, fusionando las grandes voces de la música negra en una experiencia diseñada para hacer vibrar al público con cada nota. Entradas a la venta aquí.

Rock & roll en el Ambigú

La banda cordobesa The Fever Band y el proyecto granadino El Niño Delta protagonizarán una nueva cita musical en Córdoba con un concierto que se completa con una sesión en cabina de Du Canción DJ. Una velada dedicada al rock & roll, el rockabilly y sus múltiples ramificaciones, para la que se espera un lleno absoluto en la Sala Ambigú Axerquía, este sábado 10 de enero.

Cartel del concierto de este sábado en el Ambigú. / CÓRDOBA

El despertar de Egipto

La Sala Vimcorsa y la Sala Orive mantienen, hasta el 5 de abril, la exposición sobre la infancia y adolescencia en Egipto El despertar a la vida. La muestra propone una doble experiencia inmersiva para lo cual se ha transformado por completo la imagen habitual de ambos espacios expositivos. Creada específicamente para Córdoba, con piezas procedentes de museos y colecciones de España y de diversos países europeos, incluye algunas obras que no se han exhibido nunca antes.

Durante el fin de semana el horario es viernes y sábado de 10.30 a 13.30, y de 17.30 a 20.30; y el domingo, de 10.00 a 14.00 horas. La entrada es gratuita pero es preciso la reserva previa aquí.