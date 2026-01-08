El cineasta ucraniano Mstyslav Chernov, director de la aclamada '20 días en Mariúpol', vuelve a narrar la guerra desde dentro en su documental '2000 metros hasta Andriivka'

2000 metros hasta Andriivka Director:Mstyslav Chernov Documental Estreno: 9/01/26 Puntuación: * * * *

'2000 metros hasta Andriivka' es la nueva película del documentalista y fotoperiodista ucraniano Mstyslav Chernov. Ganador del Pulitzer en 2023 por su trabajo para Associated Press cubriendo la invasión rusa de Mariúpol, Chernov es el director de los documentales más aclamados de los últimos años: el impresionante '20 días en Mariúpol' (2023). Premiada con el Oscar al mejor largometraje documental, aquella película seguía a un grupo de periodistas ucranianos atrapados en la ciudad asediada de Mariúpol. El propio Chernov era uno de ellos.

En el documental que nos ocupa, incluido en la shortlist de los Oscars de este año en la misma categoría documental, el director vuelve a narrar la guerra desde dentro. En '2000 metros hasta Andriivka', Chernov se une al pelotón ucraniano cuya misión es atravesar dos kilómetros de bosque fortificado para liberar el pueblo de Andriivka de las fuerzas rusas. Conducido por la voz del propio Chernov, que contextualiza y hace un uso inteligentísimo del recurso de la anticipación, y muy bien montado, el documental alterna el material rodado por el director con los soldados con imágenes grabadas por éstos en pleno campo de batalla con cámaras instaladas en sus cascos.

La combinación de esas imágenes inmersivas y brutales, en las que asistimos al horror en primera persona y sin filtros, y las escenas en las que conocemos las historias personales de los soldados es absolutamente demoledora, y da lugar a un documento impresionante sobre el daño irreparable de la guerra.