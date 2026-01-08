Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La acrobacia china llena de asombro el Gran Teatro de Córdoba

El Gran Circo Acrobático de China ha iniciado este jueves su paso por Córdoba como parte de su gira internacional y podrá verse en el Gran Teatro hasta el día 10.

Manuel Murillo

El espectáculo, que invita al espectador a sumergirse en un universo de fantasía a través de la historia de un niño soñador y la aparición de la Hada Fénix, ha encandilado al público cordobés.

Sobre el escenario, más de 30 artistas encadenaron números de acrobacia, equilibrio y fuerza que mantuvieron al público atento, sorprendido y visiblemente asombrando ante el gran espectáculo.

La acrobacia china llena de asombro el Gran Teatro

Uno de los momentos del espectáculo. / Manuel Murillo

