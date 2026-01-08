La acrobacia china llena de asombro el Gran Teatro de Córdoba

El Gran Circo Acrobático de China ha iniciado este jueves su paso por Córdoba como parte de su gira internacional y podrá verse en el Gran Teatro hasta el día 10.

El espectáculo, que invita al espectador a sumergirse en un universo de fantasía a través de la historia de un niño soñador y la aparición de la Hada Fénix, ha encandilado al público cordobés.

Gran Circo Acrobático de China en el Gran Teatro. / Manuel Murillo.

Sobre el escenario, más de 30 artistas encadenaron números de acrobacia, equilibrio y fuerza que mantuvieron al público atento, sorprendido y visiblemente asombrando ante el gran espectáculo.