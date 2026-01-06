Obituario
Muere Béla Tarr, tótem húngaro del cine europeo contemporáneo, a los 70 años
El autor de 'El caballo de Turín' ganó en 2011 el Oso de Plata en la Berlinale y el año pasado recibió el Premio Honorífico del festival D'A
EFE
El cineasta húngaro Béla Tarr, una de las figuras más importantes del cine contemporáneo europeo, ha muerto este martes a los 70 años de edad, según informó el director Bence Fliegauf a la agencia de noticias MTI en nombre de la familia.
Tarr colaboró en varias ocasiones con el escritor László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura en 2025, y adaptó al cine varias de sus obras. Fruto de esa colaboración nacieron películas tan distinguidas como 'Armonías de Werkmeister' (2000), adaptación de la novela 'La melancolía de la resistencia', 'El caballo de Turín' (2011) y 'Tango Satánico' (1994), basada en la novela del mismo nombre, un filme de más de siete horas de duración y considerada la obra maestra del director.
Conocido por sus largometrajes en blanco y negro, Tarr se interesó primero por análisis muy gráficos y dramáticos de la sociedad y más tarde exploró la realidad angustiante y metafísica. Su obra fue comparada a la del italiano Michelangelo Antonioni y la del ruso Andréi Tarkovski. El cineasta húngaro aseguraba que no creía "en la honestidad ni en la autenticidad del cine de Hollywood" y sostenía que en las pantallas "se debe representar personas reales, de una manera honesta y sincera".
Retirada en 2011
Tarr, nacido el 21 de julio de 1955 en la ciudad de Pécs, comenzó su carrera como aficionado, y en 1977 empezó sus estudios de dirección en la Escuela Superior de Teatro y Cine, mientras que posteriormente, en los años 80, trabajó en la empresa de cine estatal Mafilm. Durante su carrera realizó casi medio centenar de películas y fue galardonado con premios como el Oso de Plata en Berlín (2011) por la citada 'El caballo de Turín', o el Premio a la Trayectoria Profesional del Festival Internacional de Cine de Tokio (2024). Después de 'El caballo de Turín', Tarr se retiró de la dirección, aunque siguió colaborando con entidades de teatro independientes.
En marzo de 2025, Béla Tarr recibió el Premio Honorífico del D'A-Festival de Cine de Barcelona. Se lo entregó el director de ECIB-Escuela de Cine de Barcelona, Pere Alberó, que aseguró en aquel momento que el húngaro era el "cineasta vivo más importante del momento", y dijo que su obra seguía siendo "un misterio".
