The Fever Band y El Niño Delta compartirán escenario en una noche de rock & roll en Córdoba

La banda cordobesa The Fever Band y el proyecto granadino El Niño Delta protagonizarán una nueva cita musical en Córdoba con un concierto que se completa con una sesión en cabina de Du Canción DJ. Una velada dedicada al rock & roll, el rockabilly y sus múltiples ramificaciones, para la que se espera un lleno absoluto en la Sala Ambigú Axerquía, este sábado 10 de enero.

Rock & roll sin fecha de caducidad

Veteranos de la escena cordobesa, The Fever Band ofrecerán una potente descarga de rock & roll y rockabilly, un estilo que la banda defiende con fuerza y energía sobre el escenario. Miguel, Fali y Guille presentarán un repertorio que combina canciones propias, ya conocidas por el público, con clásicos imprescindibles del género, en un concierto concebido para no dejar de bailar en ningún momento.

La formación es un ejemplo de fidelidad al rock & roll más puro, ese que va desde los sonidos clásicos de los años sesenta hasta los grandes iconos que siguen marcando a nuevas generaciones. Lejos de la nostalgia, Fever Band demuestra que el género sigue gozando de una salud de hierro, tanto en sus versiones de artistas legendarios como Elvis Presley o Chuck Berry, como en un repertorio propio que no deja de crecer.

El Niño Delta, juventud y raíces del rock

Desde Granada llega El Niño Delta, el proyecto personal del joven músico Alex Arcas, una propuesta en plena evolución que bebe directamente de las raíces del rock and roll. Su sonido, de carácter underground y original, se nutre de estilos como el blues, country, surf y rockabilly, entre otros subgéneros.

Con una trayectoria marcada por su paso por bandas como Billymonkeys, Vacas Flacas o Cocaine, El Niño Delta se ha ido consolidando como una de las propuestas emergentes más interesantes del género, avalado por numerosos conciertos que confirman su calidad y frescura sobre el escenario.

El Niño Delta / CÓRDOBA

Entradas ya a la venta

Ante la previsión de una alta afluencia de público, la organización recomienda adquirir las entradas con antelación. Los tickets pueden comprarse de forma presencial en Discos Vitalogy, Cervecería Barbaridad y 4Elements, así como online a través de Woutick.