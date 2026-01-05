Una retrospectiva del imaginero de Córdoba Juan de Mesa conmemora el aniversario de su muerte

El Museo de Bellas Artes de Sevilla reunirá a finales de 2026 la obra de Juan de Mesa (Córdoba, 1583 – Sevilla, 1627), considerado uno de los mayores exponentes de la escultura barroca española. La muestra se plantea como el primer acto de la conmemoración en 2027 del IV centenario de su muerte y será una de las grandes citas del museo sevillano para el año.

Juan de Mesa, autor en 1620 de la icónica imagen de Jesús del Gran Poder, considerada una de las figuras más relevantes de la Semana Santa sevillana, fue uno de los escultores más prolíficos de su época. Tras formarse desde 1606 en Sevilla en el taller de Juan Martínez Montañés, trabajó allí durante cuatro años antes de establecer su propio taller en 1615, contratando y ejecutando sus propias obras.

Piezas relevantes de la Semana Santa

De sus manos surgieron piezas tan relevantes como el Cristo yacente de la Hermandad del Santo Entierro, venerado en la iglesia de San Gregorio de Sevilla; la Virgen del Valle, de la hermandad homónima en la iglesia de la Anunciación; la Virgen de la Victoria, cotitular de la Hermandad de las Cigarreras de Sevilla; o el Cristo de la Vera Cruz en Las Cabezas de San Juan. También realizó el Cristo crucificado en el presbiterio de la Catedral de la Almudena, en Madrid; el San Nicolás de Tolentino en penitencia, que se conserva en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid; la Inmaculada Concepción del mismo museo; Nuestra Señora de las Angustias Coronada, encargada por el padre provincial de los agustinos fray Pedro Suárez de Góngora y que quedó inconclusa a su muerte; y la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor, venerada en la Iglesia del Salvador de Sevilla.

Un año de homenaje

La exposición permitirá a los visitantes contemplar la obra de uno de los grandes maestros del barroco español y servirá como inicio de un año de homenaje a Juan de Mesa, cuyo legado artístico sigue marcando la imaginería y la escultura de la Semana Santa en Andalucía.