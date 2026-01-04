Juan Echanove y Joaquín Climent llegarán en abril al Gran Teatro con 'Esencia'

El Gran Teatro de Córdoba acogerá el próximo 17 de abril, a las 20.00 horas, la puesta en escena de Esencia, obra escrita por Ignacio García May y protagonizada por Juan Echanove y Joaquín Climent, bajo la dirección de Eduardo Vasco, que cuenta la historia de Pierre y Cecil, dos viejos amigos, que se reencuentran después de muchos años.

Según recoge el dossier de la obra, consultado por Europa Press, el espectáculo pone en escena la conversación entre ambos amigos que, entremezclada con recuerdos y reflexiones, "está atravesada por la espera de un misterioso autor que nunca va a llegar. ¿O quizá ha estado presente desde el principio?".

Esencia es "una de las obras más enigmáticas" de Ignacio García May, "un laberinto de percepciones donde la realidad se tambalea y se torna difusa. Una invitación a la reflexión y al cuestionamiento de nuestras propias certezas, una exploración sobre la realidad que nos rodea".

Un duelo escénico de gran intensidad

La puesta en escena de Vasco encuentra en Juan Echanove y Joaquín Climent a dos intérpretes capaces de transformar el reencuentro de estos personajes en un duelo escénico de gran intensidad teatral. Completan el equipo creativo Carolina González, en la escenografía, y Miguel Ángel Camacho, en la iluminación.

Las entradas para el espectáculo, coproducción de Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales, ya están a la venta en la web del IMAE.